Самарский ЦСМ наращивает возможности

Успех любого дела определяется качеством товаров и услуг, обеспечивая их конкурентоспособность. Именно поэтому услуги "Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" сегодня особенно востребованы. Для расширения возможностей центр постоянно пополняет материально-техническую базу новым оборудованием.

ФБУ "Самарский ЦСМ" занимается поверкой, калибровкой, аттестацией испытательного оборудования, экспертизой технической документации, аттестацией методик (методов) измерений. Он обеспечивает метрологическими услугами практически все средства измерений, применяемые в социально значимых сферах деятельности, причем не только нашей области, но и целого ряда регионов России. Арсенал средств измерения Центра составляет около 3000 современных эталонов и 1778 групп средств измерений.

В этом году ФБУ "Самарский ЦСМ" подтвердило свою компетентность, расширив область аккредитации для выполнения работ по поверке средств измерений, и приобрело новое поверочное оборудование для расширения услуг и номенклатуры поверяемых приборов.

Сегодня центр располагает установками, позволяющими проводить поверку средств измерений, применяемых в ЖКХ. Это газовые установки в г. Отрадный - для промышленных счетчиков газа - стационарная, для бытовых счетчиков газа - переносная, проливная установка (теплосчетчики и расходомеры) в г. Сызрань, расходомерная (теплосчетчики, водосчетчики, массомеры и т.д.) установка в г. Тольятти.

Для поверки газоанализаторов и газоаналитического оборудования приобретен стенд, для поверки и калибровки средств измерений влагосодержания нефти и нефтепродуктов - влагомер товарной нефти. Теперь в регионе есть уникальная поверочная установка АТ-9000 с лазерным виброметром, предназначеная для воспроизведения и измерения параметров вибрации (ускорения виброскорости, виброперемещения).

Обновлен парк специальных автомобилей - весоповерочных и для целей градуировки резервуаров объемным методом.

В эксплуатацию введен новый программный продукт, обеспечивающий передачу всех сведений о поверенных средствах измерений в Федеральную государственную измерительную систему "АРШИН". С 24 сентября 2020 года бумажные свидетельства о поверке средств измерений стали необязательными и выдаются теперь по желанию самих владельцев приборов учета.

Новые источники ионизирующих излучений позволили расширить клиентскую базу лаборатории по поверке и калибровке радиометрических и дозиметрических средств измерений и радиационного контроля в таможенных и пограничных службах, центрах эпидемиологии, банках, управлениях внутренних дел и в других организациях, использующих в своей деятельности средства измерений ионизирующих излучений.

Лаборатория пищевой и сельскохозяйственной продукции прошла пятилетнее подтверждение компетентности и расширила область аккредитации на 229 ГОСТов.

Введен в эксплуатацию автоматический микробиологический анализатор "Бактрак 4300", который позволил в три раза ускорить время микробиологических испытаний.

Большинство торговых центров региона в 2020 году заключили договоры с лабораторией пищевой и сельскохозяйственной продукции на производственный контроль продуктов, смывов с оборудования и рук сотрудников.

Сектором сертификации систем менеджмента были сертифицированы системы менеджмента девяти новых организаций.

За 2020 год экспертно-аналитический отдел провел работы по оценке состояния измерений в 63 испытательных лабораториях с оформлением заключения о состоянии измерений в лаборатории.

Евгений Мишин, директор ФБУ "Самарский ЦСМ":

- ФБУ "Самарский ЦСМ" в 2021 году будет праздновать 95-летие. История нашего учреждения - это постоянное развитие материальной базы, наращивание компетенций. Наши специалисты повышают свою квалификацию, с интересом осваивая новые направления, чтобы расширить перечень оказываемых услуг. Команде единомышленников, профессионалов с большой буквы по плечу любые задачи, ведь каждый наш сотрудник работает очень тщательно и точно, так как понимает, что от нашей работы зависит качество и в конечном итоге конкурентоспособность продукции тысяч предприятий и организаций Самарской области и регионов России.