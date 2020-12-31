Одна из лучших школ России – гимназия №1 - отметила 30-летие

Самарская гимназия №1 служит базовой школой Российской академии наук (РАН) и ежегодно входит в число образовательных учреждений региона с самими высокими показателями сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по основным предметам, а ее выпускники становятся студентами ведущих вузов страны. По словам педагогов, успехи выпускников - это их самая большая гордость.

Одна из первых

30 лет назад в нашей стране работало только три гимназии - в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, поэтому в марте 1990 года был объявлен всероссийский конкурс на создание новой, четвертой гимназии. И право открыть новое учебное заведение получил проект Александра Каймакова, который был ее первым директором с 1990-й по 2006-й год. С 2006-го по 2017-й годы гимназией руководила Любовь Картамышева. Сейчас учебное заведение возглавляет Лариса Загребова.

С года образования в гимназии работают учителя английского языка Ольга Анисифорова и Инесса Вильянова, начальных классов - Елена Станиславова, библиотекарь Любовь Авдонина.

Изначально в основу концепции гимназии была заложена идея многопрофильной подготовки (физико-математические, языковые, гуманитарные, экономические, медицинские и юридические классы), были созданы кафедры, объединяющие учителей по основным научным направлениям. Так появилась Гимназия № 1, которая стала базовым учебным заведением Самарского государственного университета.

"Когда 1 сентября 1990 года я переступил порог только созданной гимназии, все, что меня окружало, - и организация учебного процесса, и педагогический коллектив, и мои товарищи, с кем мне довелось учиться, - настолько разительно отличалось от моей предыдущей школы, что их нельзя даже было сравнивать, - вспоминает Алексей Солдатов, заместитель председателя избиркома Самарской области, выпускник 1995 года. - В гимназии с самого начала была создана вдохновляющая атмосфера учебы, творчества и познания, побуждающая к получению новых знаний, воспитывающая подлинную интеллектуальную элиту".

По данным рейтингового агентства RAEX, в 2020 году Гимназия №1 вошла в топ-20 школ Приволжского федерального округа, топ-300 школ РФ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Образование на все сто

По результатам государственной итоговой аттестации этого года Гимназия №1 вошла в число школ области с одними из самых высоких результатов ЕГЭ.

Свыше половины учеников 11-х классов (60 человек) набрали на экзамене более 90 баллов, а семеро получили 100 баллов по таким предметам, как математика, ИТ, обществознание, русский язык, литература. В итоге 111 выпускников (95% от общего числа) поступили в вузы не только Самарской области, но и в университеты Москвы и Санкт-Петербурга.

Получить навыки некоторых профессий можно еще во время учебы. Вот пример: в гимназии создана телекомпания "Гимн ТВ", где ведущие, оператор, тележурналисты, редакторы, монтажер - школьники. Профессиональную стажировку они прошли в "Самара-ГИС", а сейчас их цикл передач "Я и мир вокруг" получил еженедельный эфир на этом телеканале.

"Билет в большую жизнь"

Выпускники гимназии с благодарностью вспоминают свои школьные годы, а многие теперь уже с удовольствием водят на уроки в родную гимназию своих детей.

"Учеба в гимназии - это, пожалуй, важнейший этап в моей жизни, на котором я узнала, что я могу, на что способна, каковы мои глобальные цели. Гимназия - это люди, с которыми я продолжаю общаться до сих пор. Это мои учителя, которые всегда рады видеть меня в стенах школы. Она дала билет в большую жизнь, и я благодарна за то непростое, но интересное время!" - рассказала выпускница Первой гимназии, победительница всероссийской олимпиады по обществознанию, студентка МГИМО МИД России Анастасия Егорова.

"Для меня образование, полученное в гимназии, стало основой того, чего я достиг в жизни. Многие мои одноклассники, с которыми мы стали друзьями на всю жизнь, думают точно так же. Передо мной не стоял вопрос, куда пойдут учиться мои дети. И я очень счастлив, что и сейчас в гимназии сохранена атмосфера и традиции, которые делают ее настолько уникальной. Учиться здесь непросто, но и на своем примере, и на примере своей дочери я могу сказать, что это того стоит", - уверен Алексей Солдатов.

Большая и дружная семья

Жизнь гимназистов насыщена интересными событиями. Это традиционные театральный фестиваль "Волшебная маска", Лингвотурнир, исторический праздник "Вехи истории" и др. Один из самых важных праздников - "Посвящение в гимназисты", уже полюбившийся и ученикам, и родителям, и учителям. Он проводится в последний день первой четверти. Первоклассники готовятся к этому дню - учат стихи, песни, а на празднике произносят клятву гимназиста и, конечно, получают эмблему с логотипом гимназии.

"У нас с сыном возникло ощущение, что мы не просто поступили в школу, а нас приняли в большую и дружную семью", - поделился впечатлениями один из родителей первоклассника. "У нас нет сомнений, что замечательные педагоги нашей гимназии помогут детям раскрыть их лучшие качества и таланты!" - добавил другой.

Помимо праздников, спортивных и творческих фестивалей, жизнь учеников уже с начальных классов насыщена увлекательными научными событиями. Под чутким руководством педагогов они участвуют и становятся призерами, победителями не только областных, но и всероссийских, и международных конкурсов. В числе последних - олимпиада "Дважды два", научная конференция памяти Станислава Лема, игра-конкурс "Русский медвежонок" и другие.

Гимназисты учатся у лучших

С 1 сентября 2019 года Первая гимназия Самары стала базовой школой РАН. Российская академия наук и министерство просвещения создали этот проект для реализации научного вектора развития одаренных школьников.

В течение многих лет в гимназии успешно работает программа "Лидер" - система организации подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. За прошлый учебный год во Всероссийской олимпиаде школьников 122 гимназиста стали победителями и призерами окружного этапа, 33 - победителями и призерами на региональном этапе. А пятеро гимназистов стали победителями и призерами заключительного этапа олимпиады в числе 14 человек от Самарской области.

В этом учебном году в гимназии работают 30 предметных кружков для учащихся разных параллелей. Занятия проходят под руководством преподавателей вузов Самары. В их числе - профессор, доктор физико-математических наук Евгений Башкиров, кандидат физико-математических наук Сергей Попов, кандидат филологических наук Алексей Фешин, кандидат биологических наук Татьяна Васильева.

Кроме того, в гимназии реализуют модель многопрофильной школы. Для учеников педагоги гимназии регулярно организуют летнюю многопрофильную школу "Пирамида" (5-10 классы), лингвистический лагерь LinguaLand (2-4 классы), летнюю школу "БРИЗ".

Партнерские связи

Гимназия №1 не ограничивается партнерскими отношениями в России. В мае 2009 года Гете-Институт выбрал ее для участия в международном проекте "Школы - партнеры будущего". Его цель - создание международной сети из 1700 школ по всему миру.

С 2016 года в гимназии реализуется программа междисциплинарного обучения "Немецкий детский университет в чемодане" и другие. За более чем 20 лет сотрудничества с партнерами из Штутгарта состоялось девять визитов, реализовано более 10 интересных проектов, которые дают возможность школьникам Германии и России лучше узнать друг друга, познакомиться с культурами обеих стран, получить неоценимый опыт межкультурного общения.

С нетерпением ждали и в этом году наших друзей из Штутгарта, признаются учителя гимназии, но обстоятельства внесли свои коррективы. Сейчас самарские педагоги и учителя гимназии Королевы Ольги обсуждают возможность проведения обмена в режиме онлайн в феврале-апреле 2021 года.

Школа дипломатии

Одним из интересных совместных проектов можно назвать программу МГИМО МИД России "Международная школа молодежной дипломатии". Площадкой для реализации проекта, который поддержала администрация губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, стала Гимназия №1. Именно это образовательное учреждение лидирует по количеству поступивших в МГИМО.

"Международная школа молодежной дипломатии" работает уже двенадцатый год и предлагает три вида учебных сессий: базовую профессионально-ориентационную, федеральную языковую и выездную международную. В рамках последней слушатели выезжают в одну из дипломатических столиц мира (Вашингтон, Вену, Страсбург или Женеву) - изучать будущую профессию изнутри, посещая посольства, постоянные представительства, штаб-квартиры всемирных международных организаций в рабочем режиме.

За 30 лет в гимназии многое изменилось, неизменным остается только одно - давать детям лучшее, расширяя их кругозор и возможность получить отличное образование. Уверены - так и будет!