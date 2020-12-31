В детском саду № 138 создана атмосфера творческого поиска

Развить потенциал каждого ребенка, дать возможность получить знания и опыт, необходимые современному человеку, сформировать личность. Такие задачи ставят перед собой педагоги. Как их решают в дошкольных учреждениях, расскажем на примере самарского детского сада №138.

Традиции и новаторство

В этом дошкольном учреждении строят работу, основываясь на наследии традиционной педагогики, и при этом поддерживают и развивают детскую инициативу. Без этого невозможно воспитать современного человека. Вступая во взрослую жизнь, каждый должен уметь ценить дружбу, добиваться целей, стремиться больше знать, развиваться духовно. А еще быть готовым к изменчивости мира, его вызовам. Педагоги стремятся создать условия для самостоятельного творческого поиска воспитанников, используя как традиционные приемы, так и инновации - ключ к изменениям.

"Простой передачей знаний таких задач сегодня не решить. Требуется вовлеченность ребенка, его инициатива, поиск, для которых важна атмосфера эмоционального и психологического комфорта", - считает руководитель этого детского учреждения Наталья Болясова и выстраивает конструктивные отношения между всеми участниками педагогического процесса.

Преемственность в формировании навыков помогает педагогам хорошо подготовить воспитанников к следующей ступени образования. С 3 лет ребята участвуют конкурсах сначала на уровне группы, затем - всего детского сада, потом - района и выше, представляя свои рисунки, поделки, защищая проекты и портфолио. Так пробуждается инициатива и формируется навык публичных выступлений, которые обеспечивают включенность, заинтересованность и приближают успех. Модель социализации воспитанников, разработанная в детском саду, - практика реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". И так во всем. Инна Кривошеина, являясь музыкальным руководителем и наставником ансамбля "Карамельки", участвует с воспитанниками в творческих конкурсах, одно из последних достижений - 2 место в городском конкурсе "Поющий ангел".

От задач - к практике

Все мы хотим видеть наших детей здоровыми. Но что мы для этого делаем? В детском саду подошли к решению этой задачи комплексно и начали с семьи, где формируются привычки, в том числе здорового образа жизни. К организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми педагоги привлекают родителей.

С начала этого года в детском саду реализуется парциальная программа по туристической деятельности "Веселый рюкзачок". Она помогает оздоровлению, развитию двигательной сферы и познанию окружающего мира, воспитанию ответственного отношения к природе и формированию личности ребенка. На территории детского сада создана туристическая зона, которая способствует освоению простейших туристских навыков и умений.

Опорная площадка

В каждой группе этого детского сада есть ребята с ограниченными возможностями здоровья, в основном, с тяжелыми нарушениями речи. И для того чтобы помочь им преодолеть эти трудности развития, педагоги постоянно совершенствуют свои навыки, повышая квалификацию, разрабатывая и внедряя в работу новые полифункциональные технологии. Планомерная работа по речевому развитию ведется с 2011 года. Детский сад служит и городской стажировочной, и региональной опорной площадкой по речевому направлению. Ежегодно в рамках региональной площадки проходят круглые столы, дни открытых дверей. В рамках работы площадок Ольга Чарикова, Наталья Кучина, Мария Носова, Елена Барановская делятся опытом с педагогами Самары и области на ежегодных фестивалях педагогического мастерства и идей.

Научно-техническая направленность обучения, которое базируется на новых информационных технологиях и способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества, реализуется через STEM-технологию и конструирование, а также через реализацию программ "От Фребеля до робота" и "Фанкластик". Дети с педагогами Татьяной Щелоковой и Ольгой Аничковой участвуют в городских конкурсах и фестивалях и занимают призовые места.

В детском саду ежегодно проходит фестиваль "Народы Поволжья", в рамках года народного творчества был создан музей русских народных ремесел, экспонаты которого собирали и мастерили самостоятельно и дети, и взрослые. Воспитанники с педагогами и родителями следуют русским традициям и вместе собираются на Колядки, Масленицу, Праздник урожая. Ежегодно в ДОУ проходят акции "Бессмертный полк" и "Бессмертная эскадрилья".

Социализации воспитанников способствует то, что они вместе с педагогами активно участвуют в волонтерской и благотворительной деятельности, в том числе ежегодно в акциях "Белый цветок", "Рождественская книга", "Помоги братьям нашим меньшим!", "Собери макулатуру - сохрани лес!", "Добрые крышечки" и "Покормите птиц зимой!"