В кормозаготовке сегодня первую скрипку играют пресс-подборщики

В региональной кормозаготовке наступило время революционного обновления технического парка. Все больше предприятий переходят полностью или частично включают в процесс кормозаготовки технологию "Сенаж в упаковке". Сегодня животноводы пополняют свои фермы высокопродуктивным скотом, которым такой корм крайне необходим. Технику для заготовки корма по технологии "Сенаж в упаковке" производит российский завод-изготовитель ООО "Навигатор-Новое машиностороение". Насколько активно самарские аграрии переходят на "Сенаж в упаковке"? Об этом говорим с Сергеем Артемьевым, директором компании "Агролизинг" - эксклюзивного дилера в Самарской области завода ООО "Навигатор-Новое машиностроение", ведущего производителя пресс-подборщиков в России.

Основа - развитие

"Первое, что хотелось бы отметить, - завод ООО "Навигатор-Новое машиностроение" работает с 1997 года, - говорит Сергей Николаевич. - В последние пять лет "Навигатор-НМ" очень активно развивается, акцентируя внимание на пресс-подборщиках. В итоге мы имеем линейку из 18 пресс-подборщиков: от простых машин, которые предназначены для работы в небольших фермерских хозяйствах, до высокопроизводительных агрегатов с измельчением прессованной массы, способных успешно решать задачу кормозаготовки в крупных аграрных холдингах".

Помимо упомянутых пресс-подборщиков, завод производит еще линейку из 11 единиц кормозаготовительной техники: грабли, подборщики-транспортировщики рулонов, индивидуальные и линейные упаковщики, резчики рулонов. Техника, производимая заводом, работает во многих сельхозпредприятиях России, стран ближнего зарубежья и Европы, включена в реестр АО "Росагролизинг" и федеральную программу субсидирования.

Собственный центр разработок позволяет предприятию постоянно совершенствовать и расширять модельный ряд. У завода есть свое сельхозпредприятие, на базе которого происходят испытания новинок техники, прежде чем выпускать их на рынок.

По словам Сергея Николаевича, ни один год не обходится без приятных сюрпризов, и у дилерского центра всегда есть самые современные, качественные решения в области кормозаготовки от "Навигатора-НМ".

Слагаемые лидерства

В чем изюминка завода и почему он так стремительно увеличивает свою долю на рынке кормозаготовительной техники вместе с компанией "Агролизинг"?

Сергей Николаевич убежден, что это результат нескольких слагаемых. "Первое - это, конечно, надежность техники и ее производительность. В этих качествах самарские аграрии уже убедились, - рассказывает он. - Второе - приобретение подобной техники всегда рассматривается с рациональной точки зрения, насколько она экономически обоснована. И здесь у завода тоже есть преимущества. На мой взгляд, по соотношению цены и качества машины "Навигатор НМ" занимают ведущее место в своем сегменте. Третье - внешний вид продукции. Когда принимается решение о покупке, немаловажную роль играет внешний вид - всегда оцениваешь ее взглядом. Машины "Навигатора" смотрятся очень достойно".

Кроме того, определенную роль в увеличении продаж техники сыграла федеральная программа ПП РФ №1432 (10% скидки) и региональные субсидии до 30%. Сегодня на рынке не слишком много производителей подобной техники, подпадающих под критерии этих программ.

В формате тест-драйва

Транспортировщики - еще одно направление деятельности завода "Навигатор-НМ". Качество и надежность вкупе с приемлемой ценой и современным внешним видом успели оценить многие хозяйства области. Эта машина позволяет вдвое сократить расходы на доставку рулонов с поля до места хранения. Так что объемы продаж у "Агролизинга" по этой товарной позиции из года в год растут.

"Для того чтобы возить рулоны с поля, что нужно? Два трактора с прицепом и трактор с погрузчиком, три механизатора, - рассуждает Сергей Артемьев. - А с нашим транспортировщиком требуется один механизатор, один трактор и транспортировщик, который сам собирает по полю рулоны и отвозит в хозяйство. Я считаю, что у этой техники очень большая перспектива. Ведь в хозяйствах стараются оптимизировать производственные расходы, это с одной стороны, а с другой - все без исключения столкнулись с дефицитом кадров, и для любого сельхозпредприятия это удачное решение проблемы нехватки рабочих рук".

Надо отметить, что мало кто будет покупать технику, не пощупав ее руками и не увидев, как она изготавливается и как показывает себя в работе. С этой целью "Агролизинг" ежегодно собирает делегацию аграриев Самарской области для посещения завода и всех его производственных площадок.

А еще доброй традицией стала ежегодная демонстрация всей линейки техники в работе на полях. В текущем году такой демопоказ проходил на территории ООО "Хрящевка", Ставропольского района. Присутствующим была представлена кормозаготовка по технологии "Сенаж в упаковке". При такой технологии получается первоклассный корм. Опытную партию для предприятия, заготовленную в период проведения демопоказа, местные буренки начнут поедать уже в уходящем году. А те животноводы, которые уже начали кормить таким кормом животных, сообщают об увеличении надоев молока и привесов мяса на 15-20%.

Так что обычно, если сельхозпредприятие берет однажды один агрегат производства завода "Навигатор", то потом дополняет линейку кормозаготовительной техники только машинами того же бренда. Это удобно для предприятий и с точки зрения обслуживания. "Агролизинг" предоставляет полное сопровождение купленной у него техники - от запуска агрегата, обучения персонала до контроля качества работы машин, оперативной поставки запасных частей, планового технического обслуживания, дефектовки и ремонта как в гарантийный, так и в постгарантийный периоды.

Сергей Артемьев, директор компании "Агролизинг":

- Наша компания - вот уже несколько лет активно популяризирует продукцию "Навигатора-НМ", продвигая ее на самарский рынок. В уходящем году, так же как и в предыдущих, Самарская губерния вошла в первую тройку по объемам покупок техники производства "Навигатор - НМ" среди всех регионов РФ. Анализируя рынок, мы пришли к выводу, что в кормозаготовке наступило время внедрения технологии "Сенаж в упаковке". Внедряя ее, предприятия имеют возможность не только повысить надои молока и привесы мяса, но и уменьшить занимаемые площади земель под кормовым клином вдвое за счет сохранения в корме высокой энергии, а высвободившиеся земли засевать высокорентабельными техническими культурами.

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