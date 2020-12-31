Компания NovoEX повысила конкурентоспособность своих разработок

Разработка инновационных решений в области производственного климата, создание "под ключ" "умных" климатических систем для любых производств - одно из ведущих направлений деятельности компании "НовоКС". В 2020 году она сертифицировала собственный взрывозащищенный электродвигатель, чем существенно повысила конкурентоспособность своих разработок.

Решение "под ключ"

Новокуйбышевское предприятие "Новейшие Коммуникационные Системы" (ООО "НовоКС") - многопрофильная инжиниринговая компания, работающая с 2002 года как в сфере информационных технологий, так и в сфере производства. Здесь занимаются проектированием и интеграцией инженерных систем, проектированием и изготовлением высокотехнологичного оборудования для предприятий в области промышленного климата, оказывают широкий спектр услуг по разработке систем диспетчеризации климатических систем. В компании при выполнении работ придается большое значение системам промышленной безопасности и охране труда, поэтому работает собственный лицензированный учебный центр по этим направлениям.

"Что касается производственного климата, то мы предлагаем как само климатическое оборудование, так и комплексные решения в этой сфере, которые проектируются под условия конкретного производства, - говорит генеральный директор ООО "НовоКС" Юрий Рыжков (на фото). - Мы предлагаем "под ключ" "умные" автоматизированные климатические системы, умеющие самостоятельно выбирать оптимальный, экономичный режим работы".

В чем же инновационность разработок "НовоКС"? Прежде всего в программном обеспечении, которое управляет системами. Это собственные, оригинальные разработки компании. Это алгоритмы, которые обеспечивают оптимальные режимы работы климатических блоков, их ротацию. Они разработаны инженерами с богатейшим опытом проектирования и эксплуатации климатических систем.

В своих проектах компания использует кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки во взрывозащищенном исполнении собственной разработки под торговой маркой NovoEX, а также широкую линейку оборудования от хорошо известного в мире "законодателя мод" в сфере производственного климата компании Vertiv (США). ООО "НовоКС" - официальный реселлер и сервисный партнер компании Vertiv по прецизионным установкам охлаждения и источникам бесперебойного питания под брендами Vertiv, Liebert, EmersonNetWorkPower.

"В климатических системах, которые мы проектируем и изготавливаем, возможны самые различные сочетания внешних и внутренних блоков - как наших собственных, марки NovoEX, так и других, как в обычном исполнении, так и во взрывозащищенном. При необходимости мы производим прецизионные системы (с высокой точностью обеспечивающие параметры микроклимата) - здесь все зависит от пожеланий заказчика", - подчеркивает Юрий Рыжков.

Для любых условий

Оборудование марки NovoEX работает на предприятиях нефтегазовой отрасли, нефтепереработки, нефтехимии. Его используют в производственных и складских помещениях, в аппаратных и серверных, в центрах обработки данных (ЦОД) - то есть везде, где требуется обеспечить определенный температурный режим, в том числе во взрывоопасных зонах 1 и 2.

Это оборудование способно работать в диапазоне температур от -55ºС до +60ºС, а также в условиях повышенной сейсмичности. Промышленные кондиционеры NovoEX сертифицированы в исполнении сейсмостойкости девять баллов по шкале интенсивности землетрясений МСК-64.

"В сентябре 2020 года мы сертифицировали взрывозащищенный электродвигатель NovoEX DSV. Как и компрессорно-конденсаторные блоки NovoEX, это тоже наша собственная разработка. Наши инженерные компетенции и производственная база позволили уже сейчас достичь высокого уровня локализации при производстве климатических систем, и мы намерены его повышать", - пояснил Юрий Рыжков.

В октябре 2020 года новая линейка взрывозащищенных холодильных агрегатов NovoEX получила сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза для их эксплуатации во взрывоопасных средах наивысшей категории взрывоопасности IIC, т.е. для работы в таких средах, как, например, ацетилен, водород, сероуглерод, что позволило развернуть поставки таких кондиционеров в том числе за пределы России - в частности, в Республику Беларусь, в планах - Казахстан, Словения.

Солидные партнеры

ООО "НовоКС" много лет активно сотрудничает с компанией "Роснефть", причем не только на территории Самарской области. Оборудование NovoEx успешно работает на Новокуйбышевском, Сызранском, Саратовском, Ачинском НПЗ, Рязанской НПК, на месторождениях Роснефти в Новом Уренгое - это АО "РОСПАН Интернешнл".

В 2019 году новокуйбышевцы поставили высокоавтоматизированный комплекс NovoEX с системой диспетчеризации, мониторинга параметров микроклимата и ротации на Омский НПЗ компании "Газпром нефть". Оснастили прецизионным оборудованием новый ЦОД мобильного оператора связи "МегаФон" в Самаре. Среди партнеров компании "НовоКС" - один из крупнейших нефтехимических холдингов России СИБУР, ведущий российский производитель аммиака "Тольяттиазот". Плодотворное сотрудничество продолжалось и в текущем году.

Особое место в ряду реализуемых ООО "НовоКС" задач занимает проект строящегося Амурского газоперерабатывающего завода.

"Здесь мы выступили как субподрядная организация. На Амурском ГПЗ используются комплектные подстанции предприятия "Электрощит Самара", входящего в структуру французской компании Schneider Electric. Мы выполнили для них проектирование шкафов автоматики климатических систем, их изготовление, сертификацию и поставку, причем одним из важнейших требований была сейсмостойкость - этому требованию удовлетворяет новая линейка оборудования NovoEX", - рассказал Юрий Рыжков.

Амурский ГПЗ - один из ключевых проектов "Газпрома", председатель правления компании Алексей Миллер назвал его одним из пяти достижений 2019 года. Участие в столь сложном и ответственном проекте - еще одно подтверждение прочной репутации ООО "НовоКС" как надежного партнера и компетентного производителя современных климатических систем для любых производств.

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