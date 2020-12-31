"Глобал Вижн" инвестирует в жилье комфорт-класса

Строительство нового района стартовало год назад. Первые жители встретят новоселье в начале 2021 года.

Макрорайон "АМГРАД" - первый проект в сфере жилой недвижимости холдинга "Глобал Вижн", собственника известного в Самаре торгового комплекса "Амбар". Застройщик ООО СЗ "Глобал Вижн Девелопмент" всего за год построил первый трехсекционный дом площадью 21 тыс. кв. м. Его готовность составляет 98%, строители завершают отделочные работы в квартирах, приобретенных с чистовой отделкой.

По информации холдинга, в финальной стадии разработки находится проект планировки территории, включающий не только жилые дома переменной этажности, но и инженерную, дорожную и социальную инфраструктуру. Земельные участки предусмотрены под строительство современных детских садов, школ и поликлиники. В планах девелопера на следующий год - строительство квартала с домами переменной этажности, общей площадью 57 тыс. кв. м.

"Интересные архитектурные решения и переменная этажность домов обеспечивают не только гармоничный облик жилого района, но и широкий выбор планировочных решений - от просторных студий до многофункциональных двухкомнатных и трехкомнатных квартир с гардеробными, кухнями-гостиными, лоджиями с панорамным остеклением вне зависимости от того, на какую сторону выходят окна. Философия проекта заключается в том, что общественные пространства - это продолжение дома, поэтому реализуем концепцию "закрытый двор без машин". Завершили первый этап благоустройства: установили детскую инклюзивную площадку, спортзал с воркаут-оборудованием, зону отдыха и современное разноуровневое освещение", - рассказала коммерческий директор ООО СЗ "Глобал Вижн Девелопмент" Мария Исаева.

К главным итогам года эксперт относит развитие "удаленных" сервисов и эффективность ипотеки с господдержкой: "В период самоизоляции мы убедились в востребованности онлайн-инструментов. Еще на старте проекта, в ноябре прошлого года внедрили онлайн-консультации, VR-экскурсии и дистанционные сделки. Поэтому нам потребовалось меньше времени на адаптацию. Спрос на жилье хорошо поддержала ипотека с господдержкой и дисконтирование ставки за счет застройщика".

В 2021 году холдинг "Глобал Вижн" не только продолжит развивать действующий инвестпроект в сфере жилищного строительства, но и готовится к новым направлениям деятельности.

В этом году был приобретен АО "Племзавод "Кряж", располагающийся рядом с существующей территорией макрорайона "АМГРАД". В следующем планируется трансформация предприятия в ходе реализации инвестиционного проекта по строительству современной молочно-товарной фермы на новой площадке, а территория существующей фермы предполагается под реновацию с созданием комфортных условий для жителей "АМГРАДА".