Компания "Дизель Экспорт" продает отечественную и зарубежную сельхозтехнику

Дилер ведущих производителей двигателей и агрегатов российского автопрома имеет широкий ассортимент продукции для сельхозтоваропроизводителей, представленной Тутаевским (ТМЗ) и Ярославским (ЯМЗ) моторными заводами, а также зарубежными производителями.
Со склада в Самаре можно приобрести:
- двигатели, запасные части ЯМЗ (ОАО "Автодизель"), ТМЗ и ММЗ;
- топливную аппаратуру ОАО "Автодизель";
- силовые агрегаты и запасные части;
- запчасти, узлы и агрегаты к тракторам К-700А, К-701, К-744;
- двигатели и запасные части к комбайнам ПО "Гомсельмаш", ООО КЗ "Ростсельмаш", "ДОН", "Нива, "Енисей";
- турбокомпрессоры "CZ-STRAKONICE A.S." (Чехия);
- ремкомплекты для различных двигателей и узлов;
- Ремни Rubena;
- фильтрующие элементы различных производителей;
- гидравлику ГК "Гидросила";
- компрессоры ЗАО "Паневежио Аурида" (Литва).
ООО "Дизель Экспорт"
г. Самара, ул. Уральская, 34
Тел.: +7(846)230-30-03, 264-64-95, 263-26-61
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