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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Компания "Дизель Экспорт" продает отечественную и зарубежную сельхозтехнику

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дилер ведущих производителей двигателей и агрегатов российского автопрома имеет широкий ассортимент продукции для сельхозтоваропроизводителей, представленной Тутаевским (ТМЗ) и Ярославским (ЯМЗ) моторными заводами, а также зарубежными производителями.

Со склада в Самаре можно приобрести:

  • двигатели, запасные части ЯМЗ (ОАО "Автодизель"), ТМЗ и ММЗ;
  • топливную аппаратуру ОАО "Автодизель";
  • силовые агрегаты и запасные части;
  • запчасти, узлы и агрегаты к тракторам К-700А, К-701, К-744;
  • двигатели и запасные части к комбайнам ПО "Гомсельмаш", ООО КЗ "Ростсельмаш", "ДОН", "Нива, "Енисей";
  • турбокомпрессоры "CZ-STRAKONICE A.S." (Чехия);
  • ремкомплекты для различных двигателей и узлов;
  • Ремни Rubena;
  • фильтрующие элементы различных производителей;
  • гидравлику ГК "Гидросила";
  • компрессоры ЗАО "Паневежио Аурида" (Литва).

ООО "Дизель Экспорт"

г. Самара, ул. Уральская, 34

Тел.: +7(846)230-30-03, 264-64-95, 263-26-61

http://www.ecomd.ru

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