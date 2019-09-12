Компания "Дизель Экспорт" продает отечественную и зарубежную сельхозтехнику

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дилер ведущих производителей двигателей и агрегатов российского автопрома имеет широкий ассортимент продукции для сельхозтоваропроизводителей, представленной Тутаевским (ТМЗ) и Ярославским (ЯМЗ) моторными заводами, а также зарубежными производителями.