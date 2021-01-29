АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2020 году. На реализацию комплекса мероприятий в области обеспечения экологической безопасности за указанный период направлено более 400 млн рублей.

Предприятие уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе.

В числе главных направлений работы — реконструкция очистных сооружений. В минувшем году для обеспечения нормативного уровня очистки сточных вод на станции смешения нефти Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) построена станция биологической очистки сточных вод производительностью 100 кубических метров в сутки. В Саратовской области реконструированы очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации производственно-дождевых сточных вод ЛПДС "Красноармейская". Построена станция биологической очистки сточных вод, в основе работы которой — применение инновационной технологии использования мембранных биореакторов и мелкопузырчатой аэрации.

Специалисты четырех аккредитованных лабораторий экоаналитического контроля предприятия проводили постоянный мониторинг состояния подземных и поверхностных вод в зоне расположения производственных объектов, мониторинг состояния воздуха и земельных ресурсов на объектах и на линейной части магистральных нефтепроводов. Всего в 2020 году выполнено более 56 тыс. экологических анализов. Лабораторные исследования показывали отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ.

В сентябре 2020 года прошел инспекционный аудит системы экологического менеджмента в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга", нефтеперекачивающей станции "Большая Черниговка" Самарского РНУ. Эксперты подчеркнули, что значимые процессы и деятельность в области экологии спланированы, управляются, оцениваются и непрерывно улучшаются. Результатом проводимых экологических мероприятий стало снижение на 1,25% удельных выбросов в атмосферу по сравнению с 2019 годом.

В минувшем году в рамках выполнения мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов АО "Транснефть - Приволга" выпустило в воды Волго-Каспийского и Азово-Черноморского рыбохозяйственных бассейнов около 126 тыс. мальков рыбы, в том числе ценных пород.

В течение года организованы восемь экологических акций. Предприятие выделило финансирование на проведение полевых комплексных ландшафтно-экологических исследований на территории Хоперского заповедника. Специалисты аппарата управления и филиалов высаживали саженцы деревьев, участвовали в благоустройстве скверов и парковых зон и проводили экологические субботники.

В Самарской области в минувшем году АО "Транснефть - Приволга" стало лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер". Конкурс проводился по 14 номинациям. Предприятие награждено Дипломом 3-й степени в номинации "Промышленный гигант".