16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Евгений Бенькович стал владельцем НПЗ в Волжском районе В Самарской области на торги выставлены восемь нефтяных участков на 270 млн рублей ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" отмечает 22-ю годовщину со дня создания РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти" Красногородецкому нефтяному месторождению исполнилось тридцать лет

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" в 2020 году направило более 400 млн рублей на реализацию экологических мероприятий

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 7
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2020 году. На реализацию комплекса мероприятий в области обеспечения экологической безопасности за указанный период направлено более 400 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Предприятие уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе.

В числе главных направлений работы — реконструкция очистных сооружений. В минувшем году для обеспечения нормативного уровня очистки сточных вод на станции смешения нефти Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) построена станция биологической очистки сточных вод производительностью 100 кубических метров в сутки. В Саратовской области реконструированы очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации производственно-дождевых сточных вод ЛПДС "Красноармейская". Построена станция биологической очистки сточных вод, в основе работы которой — применение инновационной технологии использования мембранных биореакторов и мелкопузырчатой аэрации.

Специалисты четырех аккредитованных лабораторий экоаналитического контроля предприятия проводили постоянный мониторинг состояния подземных и поверхностных вод в зоне расположения производственных объектов, мониторинг состояния воздуха и земельных ресурсов на объектах и на линейной части магистральных нефтепроводов. Всего в 2020 году выполнено более 56 тыс. экологических анализов. Лабораторные исследования показывали отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ.

В сентябре 2020 года прошел инспекционный аудит системы экологического менеджмента в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга", нефтеперекачивающей станции "Большая Черниговка" Самарского РНУ. Эксперты подчеркнули, что значимые процессы и деятельность в области экологии спланированы, управляются, оцениваются и непрерывно улучшаются. Результатом проводимых экологических мероприятий стало снижение на 1,25% удельных выбросов в атмосферу по сравнению с 2019 годом.

В минувшем году в рамках выполнения мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов АО "Транснефть - Приволга" выпустило в воды Волго-Каспийского и Азово-Черноморского рыбохозяйственных бассейнов около 126 тыс. мальков рыбы, в том числе ценных пород.

В течение года организованы восемь экологических акций. Предприятие выделило финансирование на проведение полевых комплексных ландшафтно-экологических исследований на территории Хоперского заповедника. Специалисты аппарата управления и филиалов высаживали саженцы деревьев, участвовали в благоустройстве скверов и парковых зон и проводили экологические субботники.

В Самарской области в минувшем году АО "Транснефть - Приволга" стало лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер". Конкурс проводился по 14 номинациям. Предприятие награждено Дипломом 3-й степени в номинации "Промышленный гигант".

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31