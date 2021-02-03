Испытательная лаборатория нефтепродуктов ГПС "Тингута" прошла аккредитацию

В АО "Транснефть - Приволга" проведена аккредитация испытательной лаборатории головной перекачивающей станции (ГПС) "Тингута" Волгоградского районного нефтепроводного управления на соответствие критериям аккредитации и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Аккредитация проводилась специалистами экспертной организации, уполномоченной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Цель — проверка уровня квалификации персонала и технической оснащенности испытательной лаборатории нефтепродуктов для проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний в процессе контроля показателей качества нефтепродуктов при учетных операциях.

Область аккредитации лаборатории включает в себя определение 16 показателей качества нефтепродуктов, в том числе плотность, фракционный состав, температуру вспышки, массовую долю серы и воды, кинематическую вязкость и коксуемость, предельную температуру фильтруемости и др.

В лаборатории предусмотрены специализированные помещения для проведения приемо-сдаточных, ходовых и контрольных испытаний, хроматографических методов исследований, склад для хранения арбитражных проб. Здание оснащено современными системами приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования для поддержания микроклимата в соответствии с требованиями охраны труда и стандартами промышленной безопасности. Для хранения стандартных образцов нефтепродуктов, реактивов, материалов и легковоспламеняющихся жидкостей оборудованы складские помещения.

В составе основного оборудования — хроматограф, спектросканы, кулонометрические титраторы и др. В минувшем году в лабораторию закуплен анализатор частиц для испытания проб дизельного топлива, который дает возможность оперативного мониторинга количества диспергированных частиц грязи, капель воды и других частиц в дизельном топливе.

В 2020 году в испытательной лаборатории ГПС "Тингута" выполнено более 48 тыс. исследований проб дизельного топлива, выдано более 5 тыс. протоколов испытаний.

По результатам оценки документов и дистанционной оценки в режиме видеосвязи установлено соответствие испытательной лаборатории действующим критериям аккредитации в полном объеме. Эксперты подтвердили, что персонал лаборатории обладает достаточным опытом работы, владеет знаниями нормативной документации по методам испытаний и обработки их результатов.

Запись об аккредитации испытательной лаборатории ГПС "Тингута" внесена в Реестр аккредитованных лабораторий.