АО "Транснефть-Приволга" провело пожарно-тактическое занятие на ЛПДС "Кротовка" в Самарской области

АО "Транснефть-Приволга" провело пожарно-тактическое занятие на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.

Согласно легенде, в процессе перекачки нефти произошло разрушение торцевого уплотнения одного из насосных агрегатов в магистральной насосной №3. Из агрегата произошла "утечка" нефти. Насосный агрегат автоматически остановлен, агрегатные задвижки закрылись. Но в результате искрообразования произошло условное воспламенение нефти на площади 50 кв. м. Система автоматического пожаротушения условно оказалась в неисправном состоянии.

После получения сигнала о пожаре диспетчер ЛПДС включил звуковое оповещение станции, сообщил о возгорании, произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место условного возгорания прибыли члены объектовой добровольной пожарной дружины, дежурный караул ПСЧ №46 договорного подразделения пожарной охраны станции. В ликвидации условного пожара были задействованы 25 человек.

Прибывший на место "возгорания" пожарный расчет произвел полное боевое развертывание, проложил магистральные и рабочие линии к узлам системы тушения. Условное возгорание было локализовано и ликвидировано.

По итогам тренировки комиссия отметила, что все мероприятия выполнены в полном соответствии с поставленными задачами и в нормативные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть-Приволга" относятся к категории опасных. Проведение подобных тренировочных занятий служит важной составляющей процесса обеспечения пожарной и промышленной безопасности, а также готовности сил и средств к ликвидации возможных пожаров.