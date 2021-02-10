Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" провели учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Бугуруслан — Сызрань через р. Волга в период ледостава. По сценарию специалисты устраняли частичную разгерметизацию нефтепровода с "выходом" нефти на водную поверхность.

В мероприятии были задействованы сотрудники центральной ремонтной службы (ЦРС) Самарского РНУ и линейных аварийно-эксплуатационных служб (ЛАЭС) линейной производственно-диспетчерской станции "Покровская" и нефтеперекачивающей станции "Любецкая" — всего 70 человек.

Цель учений — повышение оперативности реагирования персонала в условиях нештатных ситуаций, отработка навыков применения специального оборудования и средств индивидуальной защиты.

После поступления сигнала об аварийном "снижении" давления на подводном переходе нефтепровода Бугуруслан — Сызрань через р. Волгу на место предполагаемой аварии прибыла патрульная группа ЛАЭС ЛПДС "Покровская", которая подтвердила условный выход нефти. Управляющий диспетчер "остановил" транспортировку нефти по трубопроводу. Для локализации и ликвидации последствий условного разлива на место незамедлительно выдвинулись сотрудники аварийных служб Самарского РНУ. На "аварийном" участке было выставлено оцепление, предупреждающие и запрещающие знаки, территория ограждена сигнальной лентой.

После прибытия бригад ЛАЭС на рубеж, расположенный ниже по течению реки, проведены работы по вырезке майны и технологических прорезей для установки боновых заграждений. На берегу специалисты развернули емкости для временного хранения нефти. Одновременно осуществлялся постоянный эколого-аналитический контроль воздуха, почвы и поверхностных вод. Участники ликвидировали последствия условной аварии в регламентные сроки. В ходе тренировки были использованы 23 единицы техники и оборудования, в том числе ледорезные установки, нефтесборщики, автокраны, теплогенераторы, установлено более 1125 м боновых заграждений.

Наблюдатели пришли к выводу, что результаты УТЗ соответствуют требованиям, предусмотренным программой проведения учений, а сроки ликвидации последствий условных нештатных ситуаций — установленным нормативными документами АО "Транснефть - Приволга".

Учебно-тренировочные занятия являются ключевым звеном в обеспечении экологической и промышленной безопасности объектов нефтепроводного транспорта, поскольку позволяют поддерживать высокий уровень готовности служб к оперативному реагированию, локализации и ликвидации последствий возможных аварий, предотвратить ущерб экологии.