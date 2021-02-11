В Самарской области приступили к разработке экостандарта для промышленных предприятий

В среду, 10 февраля, подвели итоги работы общественного совета регионального отделения федерального проекта "Чистая Страна". Одним из главных вопросов повестки стало начало работы над экологическим стандартом Самарской области для промышленных предприятий.

Экостандарт - это свод экологических правил и норм, которые региональные предприятия обязываются исполнять. Он носит добровольный характер, но вместе с тем показывает открытость предприятий: владельцы производств возьмут на себя обязательства по соблюдению экостандарта и будут ежегодно проводить соответствующий аудит.

Разработать такой документ предложил депутат Самарской губернской думы, председатель местного отделения "Чистой Страны" Денис Волков во время рабочей встречи с губернатором Дмитрием Азаровым, которая состоялась в конце прошлого года. На той встрече Волков поднял перед главой региона ряд серьезных экологических вопросов, в том числе снижение негативного влияния предприятий региона на состояние атмосферного воздуха. Губернатор поддержал идею создания "экологического кодекса" для предприятий. В итоге для разработке документа на базе Самарской губернской думы был создан проектный офис, который возглавил Денис Волков. Прошедшее заседание "Чистой страны" стало первым координационным совещанием по данной теме.

Стоит отметить, что региональный экологический стандарт уже ввели в Челябинской области - опытом разработки документа с участниками заседания поделился председатель Российского экологического общества, член делового совета национального проекта "Экология" Рашид Исмаилов. Для его создания были привлечены региональные и федеральные эксперты, представители промышленных предприятий. По мнению Исмаилова, разрабатывать документ без привлечения профильных бизнес-групп нельзя, и с ним согласились все участники мероприятия.

В ходе обсуждения вопроса члены общественного совета также сошлись во мнении, что разрабатывать "экологический кодекс" нужно поэтапно. До 1 июня необходимо сформировать экостандарт по защите атмосферного воздуха от негативного влияния деятельности промышленных предприятий. Затем, после успешного внедрения этого документа, можно будет заняться другими направлениями: почва, вода, отходы.

Комментируя инициативу, руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Холин предложил привлечь к обсуждению концепта экостандарта как можно больше заинтересованных лиц. "У нас могут быть разные политические взгляды, разная деятельность, но нас - жителей Самарской области - объединяет одно: все мы хотим сохранить экологию нашего региона, ту среду, в которой мы живем. Нужно понимать, что без способности договариваться, без самоорганизации у нас ничего не выйдет", - заявил он. Холин также предложил активно использовать средства технического прогресса для организации процесса обсуждения вопроса. Так, потенциальные участники могут присоединяться к круглым столам и заседаниям посредством видеоконференцсвязи.

"Мы привлечем к разработке технического задания регионального экологического стандарта научное сообщество, общественников, бизнес-структуры. Это очень важно, поскольку экостандарт является добровольным договором об охране окружающей среды между обществом, властью и бизнесом. И нужно, чтобы все стороны этого договора принимали участие в его разработке. Сегодня ряд предприятий выразили готовность включиться в работу: КуйбышевАзот, Акрон-холдинг и многие другие. До 1 июня мы проведем масштабную работу, после чего представим документ на экологическом совете при губернаторе. Полагаю, уже летом мы предложим предприятиям Самарской области подписать экостанадрт. Очень важно отметить при этом, что буквально на днях вышел указ президента РФ Владимира Путина о необходимости разработки новых, адаптированных подходов к сохранению экологии, а также о квотировании выбросов - все это будет учитываться при разработке документа", - подчеркнул Денис Волков.