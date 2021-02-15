АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах

АО "Транснефть-Приволга" выполнило плановый ремонт на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов. Мероприятия проводились на территории Самарской, Волгоградской областей и Республики Татарстан.

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Бавлы - Куйбышев, Гурьев - Куйбышев, Муханово - Куйбышев, Самара - Лопатино специалисты выполнили ремонт запорной арматуры на линейной производственно-диспетчерской станции "Бавлы" и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1", ликвидировали десять дефектных участков трубы. Методом вырезки устранены три дефекта на коллекторе магистральных насосных агрегатов НПС "Большая Черниговка". Работы выполнены по итогам ранее проведенной диагностики для повышения надежности транспортировки и хранения нефти.

Кроме того, после проведения внутритрубной диагностики на подводящем трубопроводе НПС "Кузьмичи-1" были демонтированы временные камеры приема и пропуска средств очистки и диагностики. Работы выполнены при снижении объема транспортировки нефти на участке нефтепровода Куйбышев - Лисичанск.

Всего в ремонтных работах были задействованы 276 работников Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений, использовалась 101 единица техники. Комплекс плановых мероприятий выполнен с учетом требований охраны труда, работники предприятия применяли необходимые средства индивидуальной защиты в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Работа нефтепроводов была возобновлена по графику, транспортировка нефти осуществляется в штатном режиме.

Плановое проведение ремонтных работ и технического обслуживания объектов системы магистральных нефтепроводов позволяет АО "Транснефть-Приволга" поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти.