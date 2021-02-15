16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области разыграли 8 нефтяных участков на 960 млн рублей Евгений Бенькович стал владельцем НПЗ в Волжском районе В Самарской области на торги выставлены восемь нефтяных участков на 270 млн рублей ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" отмечает 22-ю годовщину со дня создания РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть-Приволга" выполнило плановый ремонт на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов. Мероприятия проводились на территории Самарской, Волгоградской областей и Республики Татарстан.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Бавлы - Куйбышев, Гурьев - Куйбышев, Муханово - Куйбышев, Самара - Лопатино специалисты выполнили ремонт запорной арматуры на линейной производственно-диспетчерской станции "Бавлы" и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1", ликвидировали десять дефектных участков трубы. Методом вырезки устранены три дефекта на коллекторе магистральных насосных агрегатов НПС "Большая Черниговка". Работы выполнены по итогам ранее проведенной диагностики для повышения надежности транспортировки и хранения нефти.

Кроме того, после проведения внутритрубной диагностики на подводящем трубопроводе НПС "Кузьмичи-1" были демонтированы временные камеры приема и пропуска средств очистки и диагностики. Работы выполнены при снижении объема транспортировки нефти на участке нефтепровода Куйбышев - Лисичанск.

Всего в ремонтных работах были задействованы 276 работников Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений, использовалась 101 единица техники. Комплекс плановых мероприятий выполнен с учетом требований охраны труда, работники предприятия применяли необходимые средства индивидуальной защиты в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Работа нефтепроводов была возобновлена по графику, транспортировка нефти осуществляется в штатном режиме.

Плановое проведение ремонтных работ и технического обслуживания объектов системы магистральных нефтепроводов позволяет АО "Транснефть-Приволга" поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28