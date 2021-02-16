Юбилейная 50-миллионная тонна нефти получена на одном из месторождений АО "Самаранефтегаз"

Этот результат достигнут благодаря применению комплекса передовых технологий бурения и нефтегазодобычи.

Речь идет о Бариновско-Лебяжинском месторождении, которое расположено на территориях Нефтегорского и Кинельского районов Самарской области в 60 км от ее столицы и в 28 км от Нефтегорска. Лебяжинское месторождение было открыто в 1960 году, а Бариновское — спустя четыре года. Многокупольная и многопластовая геологическая структура занимает два лицензионных участка общей площадью около 200 квадратных километров.

Промышленная эксплуатация Бариновско-Лебяжинского месторождения началась более 55 лет назад, и все это время добыча углеводородного сырья поддерживается на стабильном уровне за счет оптимального подбора индивидуальных режимов работы скважин, а также современных методов повышения нефтеотдачи — операций гидроразрыва пласта и обработки призабойной зоны. Свою положительную роль здесь играет также наращивание объемов эксплуатационного бурения.

Это месторождение, несмотря на свой солидный возраст обеспечивает существенную часть в общем объеме нефтедобычи АО "Самаранефтегаз", дочернего общества ПАО "НК "Роснефть". Кроме нефти, здесь открыты запасы свободного и попутного газа, гелия. Разработка ведется с учетом современных экологических требований. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа составляет более 95%.

По мнению самарских нефтяников, текущие извлекаемые запасы на Бариновско-Лебяжинском месторождении обеспечат экономическую целесообразность его промышленной эксплуатации в течение нескольких следующих десятилетий. Для реализации этих геологических предпосылок особое внимание уделяется поисково-разведочному бурению, которое обеспечивает ежегодный прирост запасов черного золота в объеме, превышающем 10 млн т.