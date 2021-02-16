Вложения АО "Самаранефтегаз" в инновации возвращаются прибылью

Инновации в производственных процессах АО "Самаранефтегаз" позволяют получать экономическую эффективность порядка миллиарда рублей ежегодно.

Сегодня основной движущей силой экономического роста становится интеллектуальный потенциал, а наличие только материальных активов уже не гарантируют лидерство на рынке. Залог успеха — это грамотное управление инновациями. Сохранять лидирующие позиции в условиях технологического роста АО "Самаранефтегаз" позволяют активные испытания новейших разработок и оптимизация производства.

В феврале АО "Самаранефтегаз", структурное подразделение ПАО "НК Роснефть", вместе с научным сообществом отпраздновали День российской науки. На предприятии отметили, что главными составляющими Стратегии "Роснефть 2022" стали развитие научного потенциала и внедрение цифровых технологий.

На ежегодной основе в Обществе реализовываются программы опытно-промышленных испытаний и внедрения новых технологий, услуг по текущим производственным вопросам с привлечением научных и сервисных организаций, рационализации и изобретательства.

По наиболее важным для предприятия направлениям — исследование и моделирование пласта, добыча и подготовка нефти, строительство скважин, наземная инфраструктура, экологическая безопасность, информационные технологии — созданы рабочие группы. В их состав входят представители профильных структурных подразделений Общества. Работа групп строится по проектному принципу и координируется специалистами отдела научно-технического развития и инноваций. При этом акционерное общество активно привлекает корпоративные НИИ и проектные институты для выбора скважин, анализа технико-экономической эффективности, адаптивной корректировки технологий и других операций, требующих участия научных сообществ.

В инновационных программах реализуется замкнутый цикл внедрения новых технологий — от зарождения или импорта идеи до ее масштабного внедрения. Инновационное развитие АО "Самаранефтегаз" неразрывно связано с понятием интеллектуальной собственности. Интеллектуальный капитал акционерного общества сегодня стал ведущим производственным ресурсом.

Инновационная стратегия компании включает в себя основные этапы: постановка целей, создание условий генерации идей и новаций, наличие механизма управления процессами. В результате инновационная деятельность, в сочетании с эффективным управлением ресурсами, стала одним из важнейших условий формирования потенциала экономического развития как АО "Самаранефтегаз", так и ПАО "НК "Роснефть" в целом. Средства, вложенные в разработку, испытание, внедрение новой техники и инновационных технологий, в итоге возвращаются в виде прибыли от дополнительной добычи или сокращения затрат, кратно превышая вложения.