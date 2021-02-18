Куйбышевский НПЗ помогает школьникам выбрать профессию

Образовательный проект "Школа — вуз — предприятие" успешно реализуется Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом (дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть") и помогает старшеклассникам определиться с выбором профессии.

В Самаре проект "Школа — вуз — предприятие" внедрен на базе школы № 129, здесь созданы специальные 10-й и 11-й "Роснефть-классы", которые курирует Куйбышевский НПЗ. Их особенность в том, что в образовательном процессе задействованы не только школьные учителя, но и вузовские преподаватели. Задача такой программы обучения — познакомить ребят с будущей профессией, помочь сделать осознанный выбор, получить углубленные знания по точным наукам, успешно сдать государственные экзамены и успешно поступить в лучшие технические вузы страны. Желающие обучаться в специальных классах проходят конкурсный отбор, и при наличии хороших знаний и желания углубленно изучать математику, физику и химию ребята получают "зеленый свет".

Обучение в "Роснефть-классе" — это не только интенсивный учебный процесс, это еще и всестороннее развитие. Несмотря на ограничительные меры в этом учебном году традиционный корпоративный двухдневный семинар "Лестница к успеху" проходил в 8 федеральных округах, и в нем приняли участие 2 606 старшеклассников. Для десятиклассников — это возможность получить ключевые компетенции и укрепить корпоративный дух. Для учащихся 11-х классов акцент сделан на планировании карьеры и личностного роста.

Кроме этого, в конце января молодые специалисты КНПЗ провели открытые онлайн-уроки для одиннадцатиклассников, рассказав об основных профессиях отрасли. А уже в начале февраля ученики специализированного класса прошли уникальный тренинг "Молодой нефтяник — лидер нового поколения" и получили сертификаты.

Нефтепереработчики могут гордиться своей будущей сменой. В выпускном "Роснефть-классе" учатся победители и призеры не только городских олимпиад, но и международного конкурса "Старт в науку", участники образовательных программ фонда для одарённых детей "Талант и успех". Выпускники школы без труда поступают в лучшие вузы страны, а получив высшее образование, приходят на предприятие, которое дало им старт в профессию.