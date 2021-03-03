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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Линейная производственно-диспетчерская станция "Бавлы" отмечает 70-летний юбилей деятельности

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" отмечает 70-летие со дня начала работы.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

История станции берет начало в послевоенные годы, объект был образован в связи с открытием девонской нефти на Бавлинском месторождении в Татарской АССР. Строительство станции началось осенью 1947 года, после того как Министерство нефтяной промышленности восточных районов СССР утвердило проект строительства узла нефтеперекачивающей станции в Бавлах, а также технический проект строительства нефтепровода Бавлы — Бугуруслан. В марте 1951 года ЛПДС "Бавлы" была введена в эксплуатацию. Ее основной задачей в то время была транспортировка нефти с Бавлинского нефтяного месторождения в Центральную часть России.

В настоящее время станция обслуживает участки трех магистральных нефтепроводов (МН): Бавлы — Куйбышев, Нижневартовск — Курган — Куйбышев и Бугуруслан — Сызрань. В зоне ответственности ЛПДС находится порядка 300 км трасс магистральных нефтепроводов и резервуарный парк. Станция обеспечивает прием, транспортировку, учет и хранение нефти.

Сегодня станция является высокотехнологичным производственным объектом, в арсенале которого — инновации и новейшее оборудование. Производственные мощности постоянно модернизируются. За последние пять лет было выполнено техническое перевооружение двух резервуаров по 5 тыс. куб м каждый, внедрены инновационные автоматизированные системы управления, заменены нефтепроводы резервуарного парка и напорные технологические нефтепроводы, коллекторы магистральных агрегатов, задвижки и электроприводы.

Для соблюдения высоких стандартов экологической безопасности построена новая канализационной насосная станция производственно-дождевых сточных вод для перекачки сточных вод.

В целях обеспечения пожарной безопасности в 2020 году на станции построен резервуар противопожарного запаса воды и техническое помещение с насосным оборудованием для автоматического пополнения резервуаров, установлено оборудование для подключения пожарных автомобилей. Также в минувшем году завершена реконструкция камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД) на нулевом километре магистрального нефтепровода Бавлы — Куйбышев.

Процесс обновления станции продолжается: на 2021 год запланировано техническое перевооружение системы электроснабжения, проведение капитального ремонта зданий пожарного депо, механической мастерской, гаража и административно-бытового корпуса.

В коллективе сегодня трудятся 175 человек. О высоком уровне профессионализма работников свидетельствуют ведомственные и корпоративные награды, победы и призовые места в отраслевых конкурсах. По итогам 2019 года ЛПДС "Бавлы" признана лучшим структурным подразделением по охране труда АО "Транснефть - Приволга".

ЛПДС "Бавлы" участвует в социальных проектах, осуществляемых на территории города Бавлы и Бавлинского района.

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