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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На Сызранском НПЗ начала работу XXII региональная научно-техническая конференция

СЫЗРАНЬ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Сызранском НПЗ (входит в НК "Роснефть") начала работу XXII региональная научно-техническая конференция. Указом Президента 2021 год объявлен в России годом науки и технологий, и впервые заводской этап главного корпоративного научного форума торжественно открылся в Сызранском филиале Самарского государственного технического университета.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

95 участников представят 76 проектов в семи секциях по всем основным бизнес-направлениям нефтепереработки. Темы работ конференции затрагивают как оптимизацию действующего производства, так и расширение товарной корзины, и выпуск перспективных видов нефтепродуктов. Отдельное внимание уделено повышению экологической безопасности.

Руководство завода с большим интересом следит за разработками молодых специалистов, ведь именно за молодежью, людьми с перспективным мышлением, свежим взглядом на суть вещей — будущее.

Сейчас в компании "Роснефть" реализуется свыше 130 корпоративных проектов. Только в прошлом году запатентовано 800 технологий. Сегодня все они внедряются в производство. Каждый из участников НТК может стать участником этой масштабной программы инновационного развития компании и Сызранского НПЗ.

В числе тех, кто защищает свои работы на региональной конференции, — рекордное количество студентов СФ СамГТУ, Губернского колледжа, учеников "Роснефть-класса" лицея и школы № 21. По сравнению с прошлым годом таких участников стало больше в полтора раза! Это подтверждает огромный интерес студентов и школьников к НК "Роснефть" в целом и СНПЗ в частности.

Итоги РНТК будут подведены 10 марта. Авторы самых перспективных проектов представят предприятие на следующем этапе корпоративной научно-технической конференции.

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