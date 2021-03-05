"Самара Арену" лишают системы контроля

АО "ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" (входит в госкорпорацию "Росатом") через суд возвращает себе оборудование стоимостью 64,4 млн руб., установленное на стадионе "Самара Арена".

Компания требует взыскать более 200 единиц оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) "Пилот". Соответствующий иск научный центр подал к правительству Самарской области и региональному министерству спорта.

Оборудование было заложено по договору подряда с казанским ООО "Тонас". Контракт на сумму свыше 73 млн руб. был подписан в марте 2018 года. Из них большую долю составляет стоимость оборудования - 64,4 млн рулей. Заказчик часть работы оплатил. За остальной суммой "Старт" пошел в суд. Татарстанский арбитраж поддержал требования на 25 млн руб., но взыскать деньги истец не смог - к тому времени "Тонас" обанкротился, а его собственники самоликвидировались.

Согласно сведениям ИАС Seldon.Basis, бывшим владельцем ООО "Тонас" является Ильгиз Гилязетдинов. Ему же принадлежит ООО "Глобус", которое управляет несколькими компаниями владельца ООО "ПСО "Казань" и депутата Госсовета Республики Татарстан Равиля Зиганшина. Напомним, что последнее общество выступало генподрядчиком строительства стадиона "Самара Арена".

СКУД "Пилот" предназначена для обеспечения санкционированного доступа людей на объекты проведения спортивно-массовых мероприятий с разграничением на категории персонал, участники, посетители/зрители, судьи. Для идентификации в СКУД могут быть применены пропускные документы (карты, бейджи, билеты) c идентификаторами в виде штрих-кода, QR кода и радиочастотных меток RFID.

Система регистрирует вход человека на объект и выход, формирует отчеты о перемещениях через зону контроля. "Пилот" обладает высокой пропускной способностью на вход за счет визуальной аутентификации. В СКУД обеспечивается информационный обмен с внешними системами (билетными системами, системами аккредитации, системами идентификации болельщиков и др.).

Чтение пропускных документов осуществляется с помощью стационарных универсальных считывателей, интегрируемых с любыми моделями турникетов, и путем применения мобильных терминалов в местах пропуска, где не установлены турникеты (автотранспортные пропускные пункты, калитки для маломобильных групп населения и т.п.).

СКУД позволяет объединять в единую систему контроля доступа оборудование всех объектов, на которых проходит мероприятие, включая вариант расположения объектов в территориально разнесенных местах.