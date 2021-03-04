В Самаре пациентка встретилась с донором антиковидной плазмы

В четверг, 4 марта, в Клиниках Самарского медуниверситета встретились донор и бывшая пациентка инфекционного госпиталя, жительница Самары Людмила Федорова. При ее лечении вместе с лекарственной терапией врачи применили и метод переливания антиковидной плазмы.

Переливание плазмы крови могут назначить пациентам с COVID-19 по медицинским показаниям. На данный момент переливание антиковидной плазмы осуществляют 8 лечебных учреждений региона, среди них и Клиники СамГМУ.

Напомним, заготовка антиковидной плазмы в Самарской области продолжается уже около трех месяцев, ведется работа по формированию реестра потенциальных доноров. Одним из первых в конце прошлого года плазму сдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Среди активных доноров — представители медицинского сообщества.

В настоящее время заготовлено 190 доз антиковидной плазмы, выдано в лечебные учреждения — 149.

Антиковидная плазма используется для пассивной иммунизации — ее эффективность объясняется тем, что она уже содержит готовые антитела к новой коронавирусной инфекции.

"Мы уже пролечили много пациентов с помощью антиковидной плазмы, — рассказыввет врач-специалист 4-го инфекционного отделения Клиник СамГМУ Мария Галкина. — Такой метод лечения назначают пациентам, у которых через 21 день нет эффекта от стандартной терапии, а также пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением коронавирусной инфекцией в первые дни заболевания. Антитела помогают их организму бороться с инфекцией. На одного человека нужно две дозы плазмы, которые вводят с промежутком 12-24 часа. Положительный эффект мы видим уже на следующий день после переливания первой дозы".

Одной из таких пациенток стала 60-летняя Людмила Федорова. Женщина заболела в начале января и первые пять дней лечилась дома, думая, что это обычная простуда. "Когда состояние стало совсем плохим, меня положили в Клиники, здесь меня спасли, — говорит Людмила Федорова. — Когда лечащий врач предупредила, что мне будут переливать плазму, я, конечно, не стала возражать. Уже на следующий день я почувствовала прилив сил. Спасибо большое моему донору и всем, кто делится своей кровью для спасения жизни".

Донором для Людмилы стала врач-педиатр Самарской городской клинической поликлиники № 15 Софья Кириллова. Она перенесла COVID-19 в легкой форме в ноябре 2020 года.

"У меня не стояло выбора, сдавать кровь или нет — я занимаюсь донорством еще с третьего курса медуниверситета, — подчеркивает Софья. — Когда мне сообщили, что моя плазма пошла на пользу, и пациенту стало намного лучше, я была очень рада. Потому что для донора, который сдает кровь и знает, что его кровь кому-то помогла — огромная радость".

Напомним, что донором антиковидной плазмы может стать переболевший или прошедший вакцинацию человек, имеющей антитела к COVID-19.

Для того, чтобы стать потенциальным донором антиковидной плазмы, необходимо заполнить анкету, размещенную на официальном сайте Службы крови www.donorsamara.ru. Прием потенциальных доноров ведется только по вызову специалистов Службы крови после получения и анализа заполненной анкеты.