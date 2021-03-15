АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) по ликвидации условного разлива нефти в районе подводного перехода магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк через р. Маянга в Саратовской области.

Цель — отработка навыков персонала по ликвидации последствий возможной разгерметизации трубопровода и других нештатных ситуаций, оповещению контролирующих органов власти, взаимодействию подразделений, а также проверка работоспособности техники и оборудования.

Согласно сценарию КУТЗ на подводном переходе нефтепровода было зафиксировано снижение давления. Транспортировка нефти была условно остановлена. Патрульная группа линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Грачи", в зоне ответственности которого находится подводный переход, подтвердила условную разгерметизацию и выставила на месте предупреждающие знаки. Для локализации и ликвидации последствий условного разлива на место незамедлительно выдвинулись сотрудники аварийных служб Саратовского РНУ.

Подразделения отработали алгоритм практических действий по локализации условного разлива нефти при наличии ледяного покрова на поверхности реки. На льду р. Маянга были развернуты рубежи из специальных зимних боновых заграждений, на берегу установлены емкости временного хранения нефти. В них производился сбор условно разлитой нефти. На протяжении всего КУТЗ выполнялся эколого-аналитический мониторинг воды, атмосферного воздуха и почвы.

Сценарий учений был осложнен дополнительными вводными — неисправностью системы пожаротушения на нефтеперекачивающей станции "Грачи-2", снижением защитного потенциала на контрольном пункте, неисправностью источника бесперебойного питания. Сценарий также предполагал оказание помощи условно пострадавшим от поражения электрическим током работникам.

На прохождение всех этапов участникам тренировки было отведено 7 часов. Все мероприятия в рамках учений были выполнены в регламентные сроки.

В КУТЗ приняли участие 65 человек, в том числе сотрудники ЛПДС "Грачи", центральной ремонтной службы Саратовского РНУ, базы производственного обслуживания, личный состав профессионального аварийно-спасательного формирования АО "Транснефть - Приволга", а также представители АО "Связьтранснефть".

В ходе тренировки было использовано более 40 единиц специализированной техники и оборудования, в том числе ледорезные установки, нефтесборщики, автокраны, ремонтные мастерские, боновые заграждения, а также контрольно-измерительные приборы, радиостанции, средства пожаротушения и индивидуальной защиты.

Комплексное учение проводилось в присутствии представителя Саратовского филиала АО "Транснефть - Подводсервис", аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" и Саратовского РНУ. Наблюдатели отметили четкость и слаженность действий участников тренировки, соответствие сроков выполнения работ плану ликвидации разливов нефти, соблюдение требований нормативных и регламентирующих документов по промышленной безопасности и охране труда.