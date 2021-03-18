Тольяттинка прописала у себя в квартире 22 иностранца

Безработная 54-летняя тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 22 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на ул. Мира, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.
Женщина призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 10 тыс. рублей.
В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", сообщает ГУ МВД по Самарской области.