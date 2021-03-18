Тольяттинка прописала у себя в квартире 22 иностранца

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Безработная 54-летняя тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 22 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на ул. Мира, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.