В Самарской области начал работу общественный штаб наблюдения за выборами

В Самарской области начинает работу общественный штаб наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Самарской губернской думы, которые состоятся в сентябре этого года. В среду, 17 марта, состоялось его первое заседание, на котором был избран председатель штаба и его заместители.

Президентом стала член Общественной палаты региона Галина Николаева, которая также является президентом нотариальной палаты Самарской области, а ее заместителями — председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты региона Виктор Полянский и эксперт комиссии Владислав Волков.

В состав регионального штаба вошли 15 человек: члены общественной палаты региона, представители НКО и СМИ, из них 9 представителей общественной палаты Самарской области, два представителя муниципальных общественных палат, работник аппарата уполномоченного по правам человека Самарской области и другие. Представителей политических партий в штабе не будет. "Такой состав позволит вне политики решать вопросы наблюдателей, которые желают быть политически активными", — отметила Галина Николаева.

"Общественная палата Самарской области, как и ОП России, обладает исключительным правом направления общественных наблюдателей на избирательные участки. Эта практика реализуется давно. Мы действуем в период избирательных компаний в целях обеспечения контроля за открытостью, гласностью и законностью процессов, связанных с выборами. Несмотря на то, что сама избирательная компания является политическим действием, общественная палата не имеет тут своего интереса. Главное — создать условия для того, чтобы права человека и гражданина были соблюдены и обеспечены, процесс был легитимен, и явка для нас — вопрос гражданского долга. Наши сотрудники сориентированы на то, чтобы обеспечить нормальные условия для активного волеизъявления. Нужно объяснять избирателям важность реализации своего права. Только в таком случае мы сформируем власть, которая будет выражать волю наших избирателей", — заявил сопредседатель общественного штаба наблюдения за выборами Виктор Полянский.

Несмотря на то, что выборы депутатов ещё не объявлены, общественники планируют готовиться к ним заранее. Так, во всех муниципальных образованиях с марта по июнь 2021 года пройдет обучение общественных наблюдателей, будет подготовлена работа ситуационного штаба и мобильных групп.

Галина Николаева отметила: "Если ты принял участие в выборах, то у тебя есть право требовать с власти. Поэтому цель членов штаба — не только заниматься обучением наблюдателей, но и разъяснять гражданам этот принцип". "Хотелось бы отметить наличие спроса на независимое наблюдение как со стороны властей, так и со стороны общества. Будем надеяться что наша работа поможет избирателю определить тех кандидатов, а в конечном итоге тех депутатов, которых наш избиратель заслуживает, а он заслуживает — лучшего", — считает Владислав Волков.

Независимым общественным наблюдателем может стать любой гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом (достигший 18 лет). В ходе пресс-конференции представители штаба анонсировали работу "горячей линии" для наблюдателей: все вопросы, связанные с обучением и др. можно задать по телефону 89179692958 или по электронной почти opso63-on2018@yandex.ru.

Отметим, что Самарская область имеет серьезный опыт общественного наблюдения на выборах. С 2010 года работает общественный комитет "За честные выборы", в состав которого входят ведущие юристы в сфере избирательного права. В регионе сформировалось активное сообщество наблюдателей, уже получивших опыт работы на выборах. Каждый год состав наблюдателей меняется — в сообщество приходят новые люди. В этом году предполагается ввести в работу свыше 7 тыс. общественных наблюдателей, но дело это исключительно добровольное.

"Наша цель — обучить общественных наблюдателей, создать такую форму добровольчества, при которой любой желающий может проявить свою гражданскую активность", — считает председатель штаба.

Напомним, в сентябре 2021 года на территории Самарской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Самарской губернской думы седьмого созыва и дополнительные выборы депутатов представительных органов ряда муниципальных образований. Главная задача штаба, как рассказали сегодня на пресс-конференции его представители — наблюдение за избирательным процессом, информационное, правовое, экспертное сопровождение, а также обучение и координация общественных наблюдателей.