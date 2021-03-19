С 20 по 28 марта в Самаре пройдут Дни Франкофонии. В программе фестиваля встречи с франкофонными режиссерами и музыкантами, фестиваль франкофонного кино, мастер-классы, экскурсии и конкурсы.

20 марта в международный День Франкофонии в 18:00 пройдет торжественное открытие фестиваля и встреча с режиссером короткометражных фильмов из Ирана Амиром Парсамэром (12+). Беседа с переводом на русский язык состоится в галерее "Новое пространство" Областной библиотеки.

Гостей фестиваля ждет кулинарный мастер-класс французской кухни, презентация Туниса на французском языке, полезный вебинар для любителей французского языка, онлайн-фестиваль современных франкофонных фильмов и встреча с представителем Буркина-Фасо.

Расписание Дней Франкофонии

21 марта в 11.00 — Музыкальное утро с французским исполнителем Давидом Делаброссом: песни "Ego le cachalot" для детей (онлайн https://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/pesni-dlya-detey-s-super-kashalotom, 0+)

21 марта в 16.00 — поэтическая арт-акция "Дерево поэзии" (художественная галерея El RIO, 18+)

22 марта в 13.00 — экскурсия по выставке "Пейзажи Невшательского края" (0+), приглашенный гость — почетный консул Швейцарии Николя Вэфлер. Регистрация https://afrus.ru/samara/evenement/jeksursija-po-vystavke-pejzazhi-nevshatelskogo-kraja-s-nikolja-vaflerom/ обязательна.

24 марта в 12.00 — Лекция Университетского агентства Франкофонии AUF для преподавателей французского и изучающих французский язык "Франкофония в меняющемся мире" (6+, онлайн https://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/francuzskiy-yazyk)

24 марта в 16.30 — "Париж! Париж!" — вечер музыкального кино (16+), Отдел литературы на иностранных языках Самарской областной универсальной научной библиотеки

25 марта, 09.40 — Фестиваль короткометражного фильма, демонстрация программы "Экологичная планета" (Франция-Бельгия-Голландия, 6+), Самарский Педагогический университет (ул. Блюхера, 23).

25 марта, 16.30 — "Париж, я люблю тебя", вечер короткометражных киноисторий (16+),

Отдел литературы на иностранных языках Областной библиотеки.

26 марта, 16.30 — "Птицы", вечер документального кино (6+), Отдел литературы на иностранных языках Областной библиотеки.

С 26 по 29 марта — Онлайн-фестиваль франкофонных фильмов https://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/kinofestival-frankofonii-2021 на платформе OKKO

28 марта, 15.00 — Лекция Леонида Немцева в рамках проекта "Орфей во Франции": "Обманы Шатобриана" (12+), Модельная библиотека № 8.

28 марта, 16.30 — Завершение фестиваля и встреча-лекция с артистом Бурейма Кьену (Буркина Фасо) на французском языке с переводом (12+), Отдел литературы на иностранных языках, Областная библиотека

Фестиваль организован при поддержке Посольства Франции в России, Французского Института в России и почетного консула Швейцарии в Самаре.