На реке Криуша у Новокуйбышевска провалились в под лед и погибли женщина и ребенок

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В воскресенье, 21 марта, в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша около Нефедовского причал женщина и ребенок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лед. Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им самостоятельно выбраться из полыньи, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области