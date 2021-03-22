На реке Криуша у Новокуйбышевска провалились в под лед и погибли женщина и ребенок

В воскресенье, 21 марта, в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша около Нефедовского причал женщина и ребенок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лед. Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им самостоятельно выбраться из полыньи, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
Для извлечения на берег провалившихся под лед к месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Новокуйбышевска.
В 19:30 тела пострадавших доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.
Спасатели напоминают об опасности весеннего льда в период резких температурных колебаний.