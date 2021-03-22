16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На реке Криуша у Новокуйбышевска провалились в под лед и погибли женщина и ребенок В ТРЦ "Мега" сработала пожарная сигнализация По факту обрушения стены дома в Самаре организована проверка Жителям самарского дома с рухнувшей стеной предлагали съехать в январе Прокуратура нашла виновного в сходе четырех вагонов с углем под Сызранью

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На реке Криуша у Новокуйбышевска провалились в под лед и погибли женщина и ребенок

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 21 марта, в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша около Нефедовского причал женщина и ребенок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лед. Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им самостоятельно выбраться из полыньи, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

Для извлечения на берег провалившихся под лед к месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Новокуйбышевска.

В 19:30 тела пострадавших доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают об опасности весеннего льда в период резких температурных колебаний.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4