В Самарской области будут судить мужчину, выпивавшего с несовершеннолетним

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В Шигонский районный суд Самарской области направили уголовное дело 36-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий").