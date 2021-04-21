Владимир Богатырев: Президент поставил задачу направить новые технологии на службу интересам граждан

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил, что в сегодняшнем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на создании дополнительных бюджетных мест в системе высшего образования.

"В Самарском университете им. Королева количество бюджетных мест в эту приемную кампанию будет существенно увеличено, в первую очередь по IT-направлениям и педагогическим наукам. Эта мера расширит возможности для талантливых абитуриентов, создаст условия для того, чтобы выпускники школ не уезжали из региона, получали здесь высшее образование и в перспективе работали на высокотехнологичных производствах и в новых сферах региональной экономики. На ту же задачу работает и инициатива Владимира Владимировича, связанная с выделением федерального финансирования на открытие студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы. Чем привлекательнее будет среда на местах, чем больше возможностей для трудоустройста или реализации собственных стартапов появится у молодежи, тем более значимым будет эффект для регионов", - рассказал ректор.

Владимир Богатырев также отметил, что в послании президент отметил необходимость поддержки деятельности общества "Знание".

"Только в понедельник на ректорате обсуждали этот вопрос, и сегодня эта тема ярко прозвучала в послании президента Российской Федерации. Работа общества "Знание" в Самарской области в последние несколько лет благодаря инициативе преподавателей Самарского университета им. Королева наполнилась новым содержанием, появились качественные проекты, направленные по популяризацию науки. Мы видим запрос общества на содержательный и интеллектуальный контент и готовы этот контент обеспечивать в виде публичных лекций и просветительских проектов", - поделился ректор университета.

Владимир Богатырев считает, что в послании президент четко поставил задачу направить новые технологии на службу интересам граждан нашей страны. Речь идет о развитии искусственного интеллекта, прежде всего, на стыке с медициной.

"В Самарском университете им. Королева создан институт искусственного интеллекта, который служит для нас точкой роста. Здесь уже ведется работа по ряду перспективных проектов. Один из них - открытая программная платформа OpenNFT.org для проведения исследований, связанных с формированием нейробиологической обратной связи. Другой проект связан с исследованиями в области нейрокибернетики. Это сфера интересов ученых разных научных отраслей: нейрофизиологов, психологов, биоинженеров, математиков и программистов. Они будут работать над созданием сенсоров, внедряемых в тело человека. Первые результаты деятельности центра искусственного интеллекта мы планируем получить уже в этом году, а в 2024 году университет должен выйти на необходимый уровень компетенций", - сообщил Владимир Богатырев.