20 человек тушили загоревшуюся сухую траву под Самарой

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В воскресенье, 25 апреля, примерно в 12:33, загорелась сухая трава в районе оз. Яицкое неподалеку от жилого района Южный Город 2. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.