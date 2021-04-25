20 человек тушили загоревшуюся сухую траву под Самарой

В воскресенье, 25 апреля, примерно в 12:33, загорелась сухая трава в районе оз. Яицкое неподалеку от жилого района Южный Город 2. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, трава горела на площади 0,2 Га. В ее тушении участвовали 20 человек, которые ликвидировали возгорание в 14:42.
Данных о пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!