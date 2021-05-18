Самарская область вошла в пятерку регионов Приволжья по количеству утилизированных гаджетов

С начала года жители области отправили на переработку более 100 килограммов пластика, стекла, стали и лития через салоны связи МегаФона. В лидеры по этому показателю вышли Татарстан и Башкирия.

"Мобильный" трейд-ин и утилизация набирают популярность в регионе. По данным оператора, за месяц в 2,5 раза выросло количество ненужных телефонов, часов и планшетов, которые сдали в обмен на скидку.

Чаще всего меняют по трейд-ин смартфоны Samsung. 50% потребителей, которые воспользовались программой, приносили в салоны устройства этого корейского бренда. Самые популярные модели для сдачи: Samsung Galaxy A8+ и Samsung Galaxy S5 Mini. Взамен жители области вновь выбирают прежнюю марку смартфона с более совершенными характеристиками.

"Трейд-ин избавляет от хлопот, связанных с продажей подержанного гаджета, и помогает сэкономить на покупке нового. Скидку, полученную после сдачи старого устройства, можно использовать при покупке любого товара, представленного в салоне. Кроме того, цифровая электроника как один из самых вредных видов отходов нуждается в специальной переработке. Поэтому каждый клиент, сдавший старый телефон, часы или планшет, дополнительно вносит вклад в улучшение экологической обстановки", - рассказал директор МегаФон Ритейл в Поволжье Антон Морозов.

Как правило, при сдаче прежнего гаджета приобретается новый стоимостью от 16000 рублей. На Samsung приходится более 73% от общего объема продаж в Самарской области, у iPhone - доля 21%, на третьем месте - смартфоны марки Honor.

За последний год в салонах МегаФона по всей стране приняли на 27% больше устройств трейд-ин. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.