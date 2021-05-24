Три иномарки обгорели ночью дома на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

В понедельник, 24 мая, примерно в 3:09 пожарные получили сообщение о возгорании автомобилей напротив дома № 255 на ул. Ново-Вокзальная в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели два автомобиля - BMW X3 и Kia и был поврежден автомобиль Renault Kaptur.

В тушении машин участвовали восемь человек, которые ликвидировали пожар в 3:22. Данных о пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.