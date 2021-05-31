Школьники Самарской области запустили в стратосферу и вернули на Землю исследовательский спутник

В Самарской области состоялось уникальное событие: в стратосферу запущен исследовательский спутник, созданный школьниками. Совместный проект двух технопарков - "Жигулевская долина" и детского технопарка "Кванториум-63 регион" - стал пилотной версией всероссийской программы, к которой в ближайшее время присоединятся еще 15 команд из других регионов страны.

Проект реализуется созданным по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Научно-образовательным центром мирового уровня (НОЦ) по аэрокосмическому треку, а также при содействии первой детской Академии Лидеров "Маленькие лидеры страны".

Кванторианцы 63-го региона собирали летательный аппарат, оснастив его высокоточными датчиками, по современному стандарту малых космических аппаратов CubeSat, с экипажем на борту. Юные испытатели провели эксперимент на насекомых в условиях стратосферы, дистанционное зондирование земли и сбор метеорологических данных.

"Для нас очень важно было начать в Самарской области - в самой космической области, где разрабатываются и изготавливаются ключевые элементы космической техники. Мы надеемся этой программой подготовить ребят к созданию собственных спутников в дальнейшем. Сегодня ребята не только справились, но и сделали даже больше, чем мы рассчитывали, - оснастили спутник камерой зондирования земли", - рассказал руководитель проекта "Стратосферный спутник" Денис Ефремов.

"Программа "Стратосферный спутник" позволяет ребятам прикоснуться к самым современным технологиям исследования Земли, создать собственное изделие для решения конкретных исследовательских задач. Я уверена, что работа в рамках проекта поможет ребятам сформировать новые технологические компетенции, понять принципы использования различных технологий в решении конкретных задач. Наш проект формирует сообщество технологических энтузиастов - людей, которые пробуют или уже умеют создавать изделия своими руками, готовы обмениваться опытом и придумывать новые инициативы, чтобы черпать в них вдохновение. Именно на это направлен нацпроект "Образование", - подчеркнула руководитель тольяттинского филиала детского технопарка "Кванториум-63 регион" Мария Лазарева.

"Наверное, это самый короткий стартап в моей жизни: за три дня ребята собрали уникальную платформу, - поделился директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. - Запуск состоялся, и все прошло нормально. Проект был поддержан губернатором и правительством региона и осуществляется в рамках программы Роскосмоса. Обширная коллаборация энтузиастов - детского технопарка, "Жигулевской долины", поисковой команды "Партизаны 4×4" - позволила оперативно и качественно отработать все пункты страто-миссии. Мы сейчас ведем переговоры со "Стратонавтикой", чтобы организовать в последующем в конце 2021 - начале 2022 года трек для школ региона, а, может быть, и для всего Поволжья".

Стратосферный спутник, созданный воспитанниками "Кванториум-63 регион", достиг орбиты на высоте почти 27 тыс. м над землей и благополучно приземлился в расчетной точке.