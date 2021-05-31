Школьники Самарской области запустили в стратосферу и вернули на Землю исследовательский спутник

В Самарской области состоялось уникальное событие: в стратосферу запущен исследовательский спутник, созданный школьниками. Совместный проект двух технопарков - "Жигулевская долина" и детского технопарка "Кванториум-63 регион" - стал пилотной версией всероссийской программы, к которой в ближайшее время присоединятся еще 15 команд из других регионов страны.
Проект реализуется созданным по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Научно-образовательным центром мирового уровня (НОЦ) по аэрокосмическому треку, а также при содействии первой детской Академии Лидеров "Маленькие лидеры страны".
Кванторианцы 63-го региона собирали летательный аппарат, оснастив его высокоточными датчиками, по современному стандарту малых космических аппаратов CubeSat, с экипажем на борту. Юные испытатели провели эксперимент на насекомых в условиях стратосферы, дистанционное зондирование земли и сбор метеорологических данных.
"Для нас очень важно было начать в Самарской области - в самой космической области, где разрабатываются и изготавливаются ключевые элементы космической техники. Мы надеемся этой программой подготовить ребят к созданию собственных спутников в дальнейшем. Сегодня ребята не только справились, но и сделали даже больше, чем мы рассчитывали, - оснастили спутник камерой зондирования земли", - рассказал руководитель проекта "Стратосферный спутник" Денис Ефремов.
"Программа "Стратосферный спутник" позволяет ребятам прикоснуться к самым современным технологиям исследования Земли, создать собственное изделие для решения конкретных исследовательских задач. Я уверена, что работа в рамках проекта поможет ребятам сформировать новые технологические компетенции, понять принципы использования различных технологий в решении конкретных задач. Наш проект формирует сообщество технологических энтузиастов - людей, которые пробуют или уже умеют создавать изделия своими руками, готовы обмениваться опытом и придумывать новые инициативы, чтобы черпать в них вдохновение. Именно на это направлен нацпроект "Образование", - подчеркнула руководитель тольяттинского филиала детского технопарка "Кванториум-63 регион" Мария Лазарева.
"Наверное, это самый короткий стартап в моей жизни: за три дня ребята собрали уникальную платформу, - поделился директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. - Запуск состоялся, и все прошло нормально. Проект был поддержан губернатором и правительством региона и осуществляется в рамках программы Роскосмоса. Обширная коллаборация энтузиастов - детского технопарка, "Жигулевской долины", поисковой команды "Партизаны 4×4" - позволила оперативно и качественно отработать все пункты страто-миссии. Мы сейчас ведем переговоры со "Стратонавтикой", чтобы организовать в последующем в конце 2021 - начале 2022 года трек для школ региона, а, может быть, и для всего Поволжья".
Стратосферный спутник, созданный воспитанниками "Кванториум-63 регион", достиг орбиты на высоте почти 27 тыс. м над землей и благополучно приземлился в расчетной точке.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.