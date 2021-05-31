Дмитрий Смоленцев стал заместителем прокурора Самарской области

Приказом Генпрокурора РФ 20 мая старший советник юстиции Дмитрий Смоленцев назначен на должность зампрокурора Самарской области.

41-летний Дмитрий Смоленцев в 2002 г. окончил юридический факультет Вятского государственного гуманитарного университета в Кирове. Состоит на службе с 2001 года: следователь СО прокуратуры Кирова; следователь, старший следователь прокуратуры Ленинского района Кирова; прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в ОВД СУ прокуратуры Кировской области; прокурор отдела следственного управления прокуратуры Кировской области; зампрокурора Омутнинского района Кировской области; прокурор Омутнинского района Кировской области; начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Кировской области; прокурор Кирова; старший помощник прокурора Кировской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

Дмитрий Смоленцев сменил на этой должности Андрея Шевцова, которого в конце 2020 г. перевели на должность первого зампрокурора Амурской области.