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Дмитрий Смоленцев стал заместителем прокурора Самарской области

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказом Генпрокурора РФ 20 мая старший советник юстиции Дмитрий Смоленцев назначен на должность зампрокурора Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

41-летний Дмитрий Смоленцев в 2002 г. окончил юридический факультет Вятского государственного гуманитарного университета в Кирове. Состоит на службе с 2001 года: следователь СО прокуратуры Кирова; следователь, старший следователь прокуратуры Ленинского района Кирова; прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в ОВД СУ прокуратуры Кировской области; прокурор отдела следственного управления прокуратуры Кировской области; зампрокурора Омутнинского района Кировской области; прокурор Омутнинского района Кировской области; начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Кировской области; прокурор Кирова; старший помощник прокурора Кировской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

Дмитрий Смоленцев сменил на этой должности Андрея Шевцова, которого в конце 2020 г. перевели на должность первого зампрокурора Амурской области.

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