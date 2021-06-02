Возбуждено уголовное дело по факту фиктивного трудоустройства людей в СОНИИР

В результате комплекса мероприятий, проведенных УФСБ России по Самарской области при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресечена противоправная деятельность, направленная на извлечение финансовой выгоды путем фиктивного трудоустройства в Самарский филиал ФГУП НИИР — СОНИИР ряда лиц, об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.
На основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).
"В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств указанного преступного деяния и причастных к нему лиц", — отмечают в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!