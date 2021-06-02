Возбуждено уголовное дело по факту фиктивного трудоустройства людей в СОНИИР

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В результате комплекса мероприятий, проведенных УФСБ России по Самарской области при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресечена противоправная деятельность, направленная на извлечение финансовой выгоды путем фиктивного трудоустройства в Самарский филиал ФГУП НИИР — СОНИИР ряда лиц, об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.