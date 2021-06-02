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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Газпром нефть" и "Ростелеком" будут развивать системы управления промышленными данными

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компании "Газпром нефть" и "Ростелеком" договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и облачных хранилищ промышленных данных. Меморандум об этом подписан директором дирекции ИТ, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефти" Антоном Думиным и вице-президентом - директором макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Сергеем Гусевым.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Для реализации совместных проектов компании задействуют сеть центров инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге и Омске, а также "Ростелекома" в Москве. На их площадках будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В частности, партнеры планируют построение распределенной ИТ-инфраструктуры для облачной работы с корпоративными и промышленными данными.

Потенциальным направлением сотрудничества также рассматривается тестирование совместных ИТ-решений в области здравоохранения. Активная реализация проектов в этом направлении продолжается в компаниях с 2020 года. В частности, в "Газпром нефти" запущены корпоративная система HealthCheck и мобильное приложение "Градусник", которые помогают в ежедневном режиме отслеживать здоровье сотрудников.

"Подписание меморандума является важным этапом дальнейшего развития наших проектов с ''Ростелекомом". Двусторонний богатый опыт разработки и внедрение инновационных программных продуктов и информационных систем позволят продолжить эффективное развитие наших технологических экосистем и вывести качество ИТ-сервисов на новый уровень", - считает директор дирекции ИТ, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефти" Антон Думин.

"Ростелеком" - безусловный лидер цифровых решений для государства и крупного бизнеса, и я искренне верю, что успешный опыт найдет применение в сотрудничестве с технологичными промышленными компаниями, в частности, в нефтяной отрасли. У нас есть сферы, в которых мы сможем обменяться опытом в реализации проектов. Синергия двух успешных крупных игроков на своих рынках, безусловно, имеет огромный потенциал к скачку в реализации нетривиальных задач цифрового сообщества.  Стоит отметить, что, в соответствии с текстом меморандума, "Ростелеком" выступает не только как оператор связи, но и как поставщик комплексных цифровых решений, мы имеем опыт реализации таких проектов "под ключ". Любую задачу в рамках отрасли мы сможем укомплектовать всем необходимым: от каналов связи до технического обеспечения и круглосуточной поддержки как инфраструктуры, так и сервисов. Очень надеемся на эффективное сотрудничество с "Газпром нефтью'' и реализацию ярких совместных проектов", - прокомментировал вице-президент - директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Сергей Гусев.

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