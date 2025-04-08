В театре оперы и балета состоится концерт, посвященный 80-летию Победы

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей 30 апреля в 18:00 на малую сцену. Здесь пройдет концерт "На всю оставшуюся жизнь", посвященный 80-летию Великой Победы.

Концертная программа солиста оперной труппы театра, заслуженного артиста России, народного артиста Самарской области Василия Святкина — это музыкальное приношение, дань памяти и уважения всем тем, кто проявил мужество и самоотверженность в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.

В этот вечер прозвучат известные и любимые песни военных лет на музыку выдающихся советских композиторов Матвея Блантера, Василия Соловьёва-Седого, Яна Френкеля, Вениамина Баснера, Бориса Мокроусова, Кирилла Молчанова, Никиты Богословского о войне, любви, дружбе и Великой Победе. Легендарные песни, ставшие символами эпохи, символами патриотизма и единства народа в тяжелые военные годы.

Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Вячеслав Шевердин.