В России стартовала международная ИТ-олимпиада для школьников

Стремительное развитие технологий и трансформация всех секторов экономики делают цифровые навыки основой глобальной конкурентоспособности и инноваций. Использование цифровых технологий при решении рабочих и жизненных задач позволяет сделать искусственный интеллект помощником каждого человека. Направление кибербезопасности становится одним из важнейших приоритетов для изучения и разработки технологических продуктов для общества, государства, науки и бизнеса.

Принять участие в международной ИТ-олимпиаде могут старшеклассники 14-18 лет из любой страны мира, вне зависимости от наличия навыков программирования.

ИТ-олимпиада пройдет при поддержке правительства РФ. Организатор - правительство Нижегородской области. Сбер - генеральный партнер.

"Человечество стоит на пороге гигантских открытий. Вы, ребята, живете в самое интересное время в самом интересном мире, потому что вам довелось заглянуть за горизонт тех знаний, которые человечество даже не могло себе сформулировать как конечную точку этого путешествия. А вы сумеете осуществить эту мечту. Хочу пожелать вам успехов в этом интереснейшем путешествии!" - обратился к юным "айтишникам" президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Сильные ИТ-кадры - запрос не только России, а всего мира. Глядя на участников олимпиады, которые, несмотря на свой юный возраст, уже демонстрируют такую заинтересованность в ИТ и высокий уровень компетенций, понимаем, что развитие отрасли в надежных руках", - отметил руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

"Международная олимпиада по кибербезопасности - это глобальная площадка, где талантливая молодежь из разных стран объединяется, чтобы вместе формировать цифровое будущее. Участие школьников из разных уголков мира - это инвестиция не только в их профессиональное развитие, но и в создание международного сообщества технологических лидеров", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На старте каждый участник может пройти тестирование по проверке уровня ИТ-знаний и по результату получить сертификат. До 18 апреля участникам предстоит индивидуально решить 15 теоретических и практических задач по ключевым аспектам кибербезопасности.

С 23 по 25 апреля пройдет второй этап состязаний - командный полуфинал. Он пройдет в формате Capture the flag (захват флага). "Флаг" представляет собой специальную строку кода, которая подтверждает, что задание выполнено. Командам предложат набор задач различной сложности, к которым требуется найти и отправить ответ (флаг). В полуфинал выходят команды по 5 человек из тех, кто успешно прошел первый этап. Темы заданий - AI и машинное обучение, криптоанализ, реверс-инжиниринг, веб-уязвимости, форензика (компьютерная криминалистика), алгоритмическое программирование.

Сто участников, которые наберут наибольшее число баллов, примут участие в очном финале. Победители будут определены с 30 мая по 3 июня в кампусе "Школы 21" в Нижнем Новгороде. Лучших участников наградят на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".