Самарского таксиста обвиняют в краже гитары пассажира

В Самаре в суд отправили уголовное дело 26-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее 39-летний нетрезвый самарец вызвал ночью такси, а выходя из машины, забыл в автомобиле электрогитару, микрофон и кабели. Сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей.

Правоохраниели нашли пропавший музыкальный инструмент в ломбарде на ул. Антонова-Овсеенко. Как выяснилось, инструмент сдал местный житель, подрабатывающий таксистом.

Подозреваемый рассказал, что после выполнения заказа нашел на заднем сиденье чужое имущество, спрятал его в багажник, а на следующий день сдал гитару в ломбард за 6 тыс. рублей.