16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре с 11 по 17 июня будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах Жителям Самарской области подключат газ по ускоренной процедуре В Самаре появятся 13 новых светофоров: адреса Самарские депутаты предложили пересмотреть процедуру межевания дворов в муниципалитетах Губернатор Самарской области сообщил, что вертолетная площадка будет открыта в июле

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" напомнил маленьким самарцам о правилах безопасности вблизи энергообъектов

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 260
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Свыше 300 маленьких самарцев посетили игровую зону компании "Т Плюс" на городском празднике, посвященном Дню защиты детей и началу летних каникул. С помощью увлекательных интерактивных конкурсов энергетики напомнили детям и их родителям об обязательных правилах безопасности вблизи энергетических объектов и поделились секретами энергосбережения.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Главным действующим лицом мероприятия традиционно стал сказочный герой Теплослав. Гости праздника смогли совершить с ним настоящее путешествие в подземный город Энергоград - узнали о том, откуда берется тепло, как оно доходит до квартир и какую опасность может представлять при нарушении простых правил безопасности. Кроме того, Теплослав приглашал всех желающих испытать свои силы в сборке гигантских пазлов; итоговая картина знакомила горожан с полезными советами по энергосбережению в домашних условиях.

"В период летних каникул многие дети и подростки проводят много времени на улице, а потому сегодня крайне актуально напомнить ребятам правила безопасного поведения в городе. Подчас любопытство приводит их к местам проведения ремонтных работ на тепловых сетях или к открытым люкам теплокамер. Мы в игровой форме обратили внимание детей и их родителей на то, что энергообъекты - не место для игр", - отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

Все гости интерактивной площадки "Т Плюс" зарядились отличным настроением и получили памятные подарки от энергетиков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4