Юную жительницу Сызрани обвиняют в карманных кражах

В Сызрани в суд отправили уголовное дело 19-летней местной жительницы, которую обвиняют в карманных кражах, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В декабре 2020 г. за один день в полицию обратились две пассажирки одного автобуса. Девушки, находившиеся в транспорте у разных дверей, рассказали аналогичные истории. В переполненном автобусе одна из них одна лишилась телефона, другая - кошелька.

Одна из потерпевших обратила внимание на очень близко стоявшую девушку и смогла описать ее приметы. Вторая жертва сразу заблокировала похищенные банковские карты, и ей на телефон поступило сообщение о попытке снятия денег.

Стражи порядка установили личность подозреваемой и задержали ее. Как выяснилось, похищенный мобильник она отдала знакомой, а та сдала его в комиссионный магазин.