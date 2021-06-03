Юную жительницу Сызрани обвиняют в карманных кражах

В Сызрани в суд отправили уголовное дело 19-летней местной жительницы, которую обвиняют в карманных кражах, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В декабре 2020 г. за один день в полицию обратились две пассажирки одного автобуса. Девушки, находившиеся в транспорте у разных дверей, рассказали аналогичные истории. В переполненном автобусе одна из них одна лишилась телефона, другая - кошелька.
Одна из потерпевших обратила внимание на очень близко стоявшую девушку и смогла описать ее приметы. Вторая жертва сразу заблокировала похищенные банковские карты, и ей на телефон поступило сообщение о попытке снятия денег.
Стражи порядка установили личность подозреваемой и задержали ее. Как выяснилось, похищенный мобильник она отдала знакомой, а та сдала его в комиссионный магазин.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!