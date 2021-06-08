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В Самаре пройдет XII международная научно-практическая конференция "Инфо-Стратегия-2021"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7-10 июля 2021 года в Самаре пройдет XII международная научно-практическая конференция "Инфо-Стратегия-2021: Общество. Государство. Образование". Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика".

В ходе конференции пройдут круглые столы и мастер-классы по обмену практическим опытом внедрения информационных систем, а также будет организована выставка.

Участники конференции обсудят информационные системы для реализации нацпроекта "Образование", вопросы цифровой трансформации сферы образования региона, внедрение автоматизированных систем управления образованием, цифровых образовательных ресурсов, а также вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развития межведомственного электронного взаимодействия в сфере образования, автоматизации подачи заявлений и зачисления в 1-е классы школ, в дошкольные образовательные организации и многое другое.

По словам председателя организационного комитета, руководителя компании "ИРТех" Олега Исайкина, конференция "Инфо-Стратегия" стала одним из брендов Самарского региона, традиционной площадкой для встречи лидеров информатизации системы образования из регионов РФ и стран СНГ: "Целью конференции является проведение анализа процессов реализации федеральных проектов национального проекта "Образование", решений для цифровой трансформации сферы образования региона, создание единой цифровой образовательной среды, методик оценки уровня цифровой зрелости сферы образования региона, методов, практик и программных средств обработки данных в целях повышения эффективности мониторинга и управления качеством образования".

В работе конференций предыдущих лет участвовали специалисты из более чем 35 регионов РФ, а также представители стран СНГ.

Конференция организуется при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, Федерального института развития образования РАНХиГС при президенте РФ, проектного офиса цифрового развития Самарской области, группы компаний "Новый диск" (Москва), компания "ИРТех" (Самара).

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Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

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