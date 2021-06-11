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Самарские ИТ-компании рассказали о проведении крупных культурно-массовых мероприятий в 2021 году Интернет-канал ITopus просто и доступно расскажет о цифровой жизни Самарской области В Самаре пройдет XII международная научно-практическая конференция "Инфо-Стратегия-2021" Дмитрий Даренский, Positive Technologies: "2020-й подсветил проблемы кибербезопасности" Будущее кибербезопасности: итоги форума Positive Hack Days 10

ИТ Транспорт и связь

Самарские ИТ-компании рассказали о проведении крупных культурно-массовых мероприятий в 2021 году

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские диджитал-компании приняли участие в работе круглого стола "Социальные проекты в ИТ-индустрии Самарской области", где было объявлено сразу о нескольких крупных массовых мероприятиях в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и его федеральной составляющей "Кадры для цифровой экономики".

В течение июля-сентября в регионе пройдут фестивали, спартакиады, форумы и конференции, которые проводятся не первый год и привлекают к себе внимание не только ИТ-специалистов, но и будущих работников диджитал-сферы: школьников и студентов из разных регионов России.

Самый большой ИТ-опенэйр в Самарской области - Volga IT Camp - пройдет в третий раз с 6 по 8 августа на Мастрюковских озерах. Это летний фестиваль на природе для ИТ-специалистов, организованный компанией Haulmont. На фестивале каждый найдет занятие по душе и сможет отдохнуть на природе. Запланировано несколько площадок, на которых пройдут лекции, мастер-классы, спортивные состязания и культурные мероприятия. Традиционно фестиваль собирает более 1000 участников.

ИТ-спартакиада #itolympics - традиционное спортивное мероприятие для представителей диджитал-индустрии - пройдет с середины августа и завершится на второй неделе сентября. Его участники посоревнуются в различных спортивных дисциплинах: футболе, волейболе, баскетболе, шахматах, киберспорте и многих других. Спортивный праздник самарская компания Cloud Castle проводит два раза в год - в летний и зимний периоды. Аналогов этой ИТ-спартакиады нет ни в одном регионе России.

25 и 26 сентября в Самаре пройдет 10-й фестиваль деятелей интернета 404 fest, который соберёт более 1700 участников. Спикерами фестиваля станут топовые специалисты из Microsoft, Mail.ru, Яндекса, Skyeng и других компаний. В разные годы на фесте уже выступали Билл Бакстон, Валентин Петухов (Wylsacom), Илья Варламов, Покрас Лампас, Самвел Аветисян, Фридтьеф Детцнер, Анатолий Вассерман. Фестиваль успел стать лауреатом всероссийской премии "Премия Рунета" в номинации "Наука и образование" и получить премию от журнала "СМР.Собака.ru" в номинации "Команда".

"Фестиваль стал во многом легендарным, первые его участники, которые приходили в статусе студентов и школьников, сегодня уже заявлены на мероприятие как директора или топ-менеджеры крупных международных ИТ-компаний. К нам приезжают не только из регионов России, но и из разных уголков мира - это ведущие представители мировых ИТ-гигантов, таких как Apple, Facebook, Microsoft", - сообщил один из организаторов фестиваля, директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко.

Полная запись круглого стола доступна по ссылке: https://vk.com/video-116930_456241122

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Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

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