"Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" подписали соглашение о выпуске Единого платежного документа

С июня 2021 года "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" реализуют проект Единого платежного документа (ЕПД). Единый платежный документ будет включать в себя оплату услуг газоснабжения и технического внутридомового обслуживания газового оборудования (ВДГО). Более 12000 домохозяйств Жигулевска, Кинеля, Похвистнево и некоторых районов Самары получат новые квитанции уже в июне.

"Единый платежный документ упростит оплату услуг для наших абонентов. А это главная цель большинства программ, которые мы сейчас реализуем, - сделать оплату и получение услуг, связанных с газоснабжением, максимально простым и удобным для людей", - отмечает генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

Задать вопросы и оставить предложения по функционированию ЕПД можно по телефону единой справочной службы ООО "Газпром межрегионгаз Самара" - 8 800 201 04 04.