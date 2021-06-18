В Самаре под колесами поездов погибли мужчина и женщина

В Самаре проводится проверка по фактам смерти двух человек на железной дороге. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший следователь Самарского следственного отдела Приволжского СУТ СК РФ Светлана Шатохина.

По данным представителя следствия, 14 июня в колее ж/д пути на 1112 км КбшЖД на третьем пикете перегона Безымянка - Смышляевка обнаружили тело мужчины 25-30 лет с признаками травм, полученных при наезде поезда. Личность погибшего устанавливают.

А 13 июня на 1060 км КбшЖД на четвертом пикете грузовой поезд сбил 54-летнюю женщину. Она получила смертельные травмы.

По словам Светланы Шатохиной, по каждому из этих фактов проводятся доследственные проверки. По окончании проверок будут приняты процессуальные решения.