Владимир Кошелев пойдет в Госдуму по спискам ЛДПР

Действующий депутат Самарской губернской думы, председатель совета директоров "Корпорация Кошелев" Владимир Кошелев включен в федеральный список ЛДПР.

Как сообщает "Интерфакс", Кошелев занимает 14 строчку списка, который возглавили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Отметим, что по итогам прошлых выборов (2016 г.) по спискам ЛДПР, набравшей тогда 13,14% в Госдуму прошло 34 депутата.

Владимир Кошелев в Самарской губернской думе входит во фракцию "Единая Россия" и возглавляет комитет по строительству. Полномочия действующего состава губдумы истекают в этом году. Он также является членом президиума генерального совета общественной организации "Деловая Россия".

Бизнесмен известен по реализации проекта комплексной малоэтажной жилой застройке в Красноглинском районе Самары и Волжском районе области - "КОШЕЛЕВ-проект". С 2012 г. аналогичный проект реализуется в Калуге. Также ведется освоение площадки под жилищное строительство в Сергиевом Посаде Московской области. Кроме того, корпорация построила гостиницы в Самаре, Саранске и Ульяновске.