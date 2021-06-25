Владимир Кошелев пойдет в Госдуму по спискам ЛДПР

Действующий депутат Самарской губернской думы, председатель совета директоров "Корпорация Кошелев" Владимир Кошелев включен в федеральный список ЛДПР.
Как сообщает "Интерфакс", Кошелев занимает 14 строчку списка, который возглавили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Отметим, что по итогам прошлых выборов (2016 г.) по спискам ЛДПР, набравшей тогда 13,14% в Госдуму прошло 34 депутата.
Владимир Кошелев в Самарской губернской думе входит во фракцию "Единая Россия" и возглавляет комитет по строительству. Полномочия действующего состава губдумы истекают в этом году. Он также является членом президиума генерального совета общественной организации "Деловая Россия".
Бизнесмен известен по реализации проекта комплексной малоэтажной жилой застройке в Красноглинском районе Самары и Волжском районе области - "КОШЕЛЕВ-проект". С 2012 г. аналогичный проект реализуется в Калуге. Также ведется освоение площадки под жилищное строительство в Сергиевом Посаде Московской области. Кроме того, корпорация построила гостиницы в Самаре, Саранске и Ульяновске.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...