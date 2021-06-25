Более чем полмиллиона жителей Самарской области сделали прививку от COVID-19

В пятницу, 25 июня, в Клиниках Самарского государственного медицинского университета прививку от новой коронавирусной инфекции сделал 500-тысячный житель Самарской области. Им стал студент 2 курса Института клинической медицины СамГМУ Никита Шарагин.
"Я решил привиться для своей защиты и защиты людей вокруг меня, - рассказал Никита. - Мои друзья тоже прививались, отлично себя чувствуют и теперь не боятся заразиться и попасть в больницу. Сейчас я тоже чувствую себя хорошо, врач рекомендовал мне в течение трех дней не мочить место укола и не заниматься спортом. Тем, кто еще сомневается, хочу сказать, что делать прививку нужно, чтобы защитить себя и окружающих. Клинически подтверждено, что это безопасно и никаких проблем прививка не доставит".
На вакцинацию также пришла студентка 3 курса Института клинической медицины СамГМУ Татьяна Пучкова. Она работала в "красной зоне", поэтому не понаслышке знает, что такое COVID-19 и как опасна инфекция. "Я видела, как люди переносят это заболевание, поэтому хочу себя обезопасить", - отметила Татьяна.
По словам ректора СамГМУ, профессора РАН Александра Колсанова, в Клиниках активно идет прививочная кампания. В ней участвуют студенты, ординаторы и преподаватели, и поток желающих привиться постоянно растет.
"Сегодня это очень важно, потому что идет рост заболеваемости, и болеют не только люди 65+, но и молодые, и средних лет, - подчеркнул Александр Колсанов. - Поэтому важно делать прививку и после нее соблюдать все противоэпидемические мероприятия, не забывать о масочном режиме. Я привился сам и мои близкие тоже, и я призываю все категории граждан вакцинироваться. Клиники СамГМУ одними из первых включились в вакцинацию, и могу сказать, что за весь этот период не было ни одного случая негативного воздействия прививки на организм человека".
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966