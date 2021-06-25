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Здравоохранение Общество

Более чем полмиллиона жителей Самарской области сделали прививку от COVID-19

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 июня, в Клиниках Самарского государственного медицинского университета прививку от новой коронавирусной инфекции сделал 500-тысячный житель Самарской области. Им стал студент 2 курса Института клинической медицины СамГМУ Никита Шарагин.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Я решил привиться для своей защиты и защиты людей вокруг меня, - рассказал Никита. - Мои друзья тоже прививались, отлично себя чувствуют и теперь не боятся заразиться и попасть в больницу. Сейчас я тоже чувствую себя хорошо, врач рекомендовал мне в течение трех дней не мочить место укола и не заниматься спортом. Тем, кто еще сомневается, хочу сказать, что делать прививку нужно, чтобы защитить себя и окружающих. Клинически подтверждено, что это безопасно и никаких проблем прививка не доставит".

На вакцинацию также пришла студентка 3 курса Института клинической медицины СамГМУ Татьяна Пучкова. Она работала в "красной зоне", поэтому не понаслышке знает, что такое COVID-19 и как опасна инфекция. "Я видела, как люди переносят это заболевание, поэтому хочу себя обезопасить", - отметила Татьяна.

По словам ректора СамГМУ, профессора РАН Александра Колсанова, в Клиниках активно идет прививочная кампания. В ней участвуют студенты, ординаторы и преподаватели, и поток желающих привиться постоянно растет.

"Сегодня это очень важно, потому что идет рост заболеваемости, и болеют не только люди 65+, но и молодые, и средних лет, - подчеркнул Александр Колсанов. - Поэтому важно делать прививку и после нее соблюдать все противоэпидемические мероприятия, не забывать о масочном режиме. Я привился сам и мои близкие тоже, и я призываю все категории граждан вакцинироваться. Клиники СамГМУ одними из первых включились в вакцинацию, и могу сказать, что за весь этот период не было ни одного случая негативного воздействия прививки на организм человека".

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Последние комментарии

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