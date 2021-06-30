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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Новокуйбышевской нефтехимической компании сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевской нефтехимической компании, дочернем обществе ПАО "НК "Роснефть", сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

Фото: предоставлено компанией

Более чем 90% сотрудников приняли участие в кампании по вакцинации против COVID-19, которая началась на предприятии в апреле.

Прививочная кампания проводилась на добровольной основе специализированной медицинской организацией, которая обеспечивает логистику и вакцинирование в соответствии с требованиями Минздрава. Используется вакцина российского производства "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Также вакцинирование сотрудников предприятия проводили выездные бригады ГБУЗ СО "Самарской городской клинической больницы №8".

Прививочная кампания, проведенная в АО "ННК", позволит сохранить здоровье работников и смягчить противоэпидемический режим.

Вместе с тем на предприятии продолжают выполняться превентивные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.

Акционерное общество "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" является одним из крупнейших работодателей Самарской области. На производственных площадках предприятия трудится почти 4,2 тыс. человек.

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