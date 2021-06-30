В Новокуйбышевской нефтехимической компании сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу

В Новокуйбышевской нефтехимической компании, дочернем обществе ПАО "НК "Роснефть", сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

Более чем 90% сотрудников приняли участие в кампании по вакцинации против COVID-19, которая началась на предприятии в апреле.

Прививочная кампания проводилась на добровольной основе специализированной медицинской организацией, которая обеспечивает логистику и вакцинирование в соответствии с требованиями Минздрава. Используется вакцина российского производства "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Также вакцинирование сотрудников предприятия проводили выездные бригады ГБУЗ СО "Самарской городской клинической больницы №8".

Прививочная кампания, проведенная в АО "ННК", позволит сохранить здоровье работников и смягчить противоэпидемический режим.

Вместе с тем на предприятии продолжают выполняться превентивные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.