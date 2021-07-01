Самарские общественники добиваются ликвидации огромной свалки в Кировском районе

Активисты Кировского района добиваются ликвидации незаконной свалки, которая с каждым годом разрастается. Нелегальный мусорный полигон расположен в границах ул. Береговой и пр. Кирова (ранее здесь была пристань завода "Прогресс"), недалеко от пос. Чкалова. Ее площадь - около 3 га, а высота более 12 метров, при этом удаленность от жилых домов - всего 250 метров.

По словам местных жителей, стихийная свалка образовалась на месте бывших болот, оврага и высохших озер еще в начале 2000-х годов, а несколько лет назад, с 2017-2018 гг., начала работать ежедневно.

"В 2018-2019 гг. я направлял единичные обращения в администрацию Самары, но все осталось без изменений, кроме размеров самой свалки - она разрастается", - рассказывает местный житель Константин.

В 2021 г. общественники запустили очередную волну протеста и стали направлять заявления во все возможные инстанции.

"С 15 мая инициативная группа в активном режиме пытается добиться отклика от властей и правоохранительных органов. Мы написали заявления в полицию, администрацию города и лично губернатору. Местные чиновники один раз выезжали на место и попытались засыпать проезд, разогнать сборщиков денег. Было составлено несколько протоколов, но, когда представители власти отбыли, работа свалки возобновилась", - добавляет жительница Кировского района Екатерина.

Среди горожан появилась в числе других версия о том, что на несанкционированном мусорном полигоне работает ОПГ. Тем не менее активисты не отступились и продолжают своими силами бороться с произволом. В то же время вторая сторона конфликта (рабочие свалки) перешла от словесных угроз и запугиваний к действиям.

"Запугивания от рабочих мусорки звучали неоднократно, - продолжает самарец. - Угрожали, ссылаясь на фамилии очень высокопоставленных лиц, обещали проблемы по службе, грозили, что все для меня закончится плохо, сулили личную расправу".

По факту поступающих угроз Константин обратился в местный пункт полиции №11, расположенный в пос. Зубчаниновка, но ему поступил отказ с обоснованием, что не найден состав преступления.

"Через несколько дней после обращений в правоохранительные органы на меня частным образом вышел представитель МВД с просьбой забыть о свалке. Это было 26 июня. Я отказал. А 29 числа кто-то поджег мне машину", - продолжает активист.

По данному факту Константин также подал заявление в полицию. Сейчас сотрудники ГУ МЧС проводят экспертизу. На следующей неделе владельцу сгоревшей машины представят отчет, по результатам которого будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

"За последний месяц мы составили ряд заявлений (в областную прокуратуру, в ФСБ, в ГУ МВД), а вчера обращение было направлено на "прямую линию" президента. Ответ пока не пришел, ждем", - комментирует спикер.

По словам местных жителей, отходы - землю, строительный и бытовой мусор - везут со всего города, на месте работает грейдер без номеров, выравнивает слои.

"Свалка организованная, платная, с пропускной системой. А это береговая линия в черте города", - делится переживаниями местная жительница Екатерина.

"При въезде на территорию незаконного полигона стоит парень, контролирует въезд и выезд автомобилей и при любом вопросе "включает дурака". Водители, которые доставляют туда мусор, рассказывали, что работники свалки принимают деньги и переводом, и наличкой, и безналом", - добавляет Константин.

Мусорным беспределом уже заинтересовались представители регоператора "ЭкоСтройРесурс" и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, пообещавший взять ситуацию на карандаш. Кроме того, ситуацию прокомментировали представители администрации Кировского района.

"Администрация Кировского района неоднократно проводила засыпку въезда на территорию с целью ограничения несанкционированного ввоза мусора неизвестными, - сообщили чиновники. - Кроме того, информация систематически направляется в полицию для принятия оперативных мер, запрещающих ввоз мусора".

В "ЭкоСтройРесурсе" отметили, что о ситуации знают, но в реестре объектов накопленного вреда свалка отсутствует.

"Это несанкционированная свалка, и в реестре объектов накопленного вреда она отсутствует, хотя, судя по данным (фото- и видеосъемка), образована задолго до 2019 года. Информация уже в правоохранительных органах, - прокомментировали представители регоператора. - Знаем, что по данной свалке было еще и обращение от депутатов губернской думы. Ждем результатов работы контролирующих и правоохранительных органов и очень надеемся на полноценный следственный процесс. Потому что то, что происходит сейчас на их глазах, недопустимо".

В свою очередь, Александр Хинштейн обратил на ситуацию внимание Росприроднадзора и пообещал отреагировать лично:

"Округ не мой, но это касается всего города, - сообщил он в соцсетях, комментируя резонансную публикацию. - Ситуация там выходит за рамки закона и здравого смысла. Нужно подключить прокуратуру, Росприроднадзор и полицию. Со своей стороны также отреагирую".

Кроме того, депутат, со своей стороны, также направил заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту сгоревшего автомобиля общественника.