В Самаре благоустроят дубовую рощу на ул. Солнечной

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До сентября этого года подрядчик должен благоустроить дубовую рощу в районе дома №43а по ул. Солнечной. Работы будет выполнять ООО "Вектор 21", известное подрядом по обновлению вертолетной площадки и территории у Фабрики-кухни.