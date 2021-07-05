В Самаре благоустроят дубовую рощу на ул. Солнечной

До сентября этого года подрядчик должен благоустроить дубовую рощу в районе дома №43а по ул. Солнечной. Работы будет выполнять ООО "Вектор 21", известное подрядом по обновлению вертолетной площадки и территории у Фабрики-кухни.
Компании контракт по благоустройству дубовой рощи достался по начальной цене 21,26 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен устроить тротуары и парковки, газоны, наружное освещение, обрезать деревья и очистить территорию от поросли, установить лавочки и урны, создать спортивную зону.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Вектор 21" образовано в Самаре в апреле 2006 г. с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Совладельцы - Олег Кисаев, Данил Мухин, Владислав Неверов, Алексей Степанов, Алексей Тимофеев. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Выручка в 2020 г. составила 183 млн руб., чистая прибыль - 6,57 млн рублей. За последние два года получило муниципальных контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей.