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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре благоустроят дубовую рощу на ул. Солнечной

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До сентября этого года подрядчик должен благоустроить дубовую рощу в районе дома №43а по ул. Солнечной. Работы будет выполнять ООО "Вектор 21", известное подрядом по обновлению вертолетной площадки и территории у Фабрики-кухни.

Фото: http://dbe-samara.ru

Компании контракт по благоустройству дубовой рощи достался по начальной цене 21,26 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен устроить тротуары и парковки, газоны, наружное освещение, обрезать деревья и очистить территорию от поросли, установить лавочки и урны, создать спортивную зону.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Вектор 21" образовано в Самаре в апреле 2006 г. с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Совладельцы - Олег Кисаев, Данил Мухин, Владислав Неверов, Алексей Степанов, Алексей Тимофеев. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Выручка в 2020 г.  составила 183 млн руб., чистая прибыль - 6,57 млн рублей. За последние два года получило муниципальных контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей.

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Последние комментарии

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

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