Самарчанку будут судить за ограбление 80-летней пенсионерки

В Промышленный районный суд Самары направили уголовное дело 41-летней безработной местной жительницы, которую обвиняют в ограблении пенсионерки, сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, зимой 2021 г. после перепалки возле подъезда злоумышленница толкнула 80-летнюю женщину. Свидетельнице происшествия подозреваемая сказала, что помогает подняться поскользнувшейся пенсионерке. А когда потерпевшая зашла в здание, нападавшая забрала кошелек, выпавший из сумки жертвы.

Подозреваемую быстро задержали, в 2018 г. она освободилась из мест лишения свободы. Женщина признала вину и рассказала, что приметила жертву еще в магазине, проследила за ней до дома на ул. Стара-Загора, устроили ссору и украла кошелек.