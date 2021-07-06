16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самаранефтегаз": есть первые 100 тысяч тонн нефти на Сочинском месторождении В Новокуйбышевской нефтехимической компании сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу На Новокуйбышевском НПЗ социальный лифт помогает готовить достойную смену РИТЭК стал единоличным владельцем российско-германского СП в Волгограде "РИТЭК" эксплуатировал нефтепроводы в ХМАО без разрешения

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию камеры приема средств очистки и диагностики трубопроводов в Самарской области

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию две камеры приема средств очистки и диагностики (СОД) на магистральных нефтепроводах (МН) Муханово — Куйбышев и Кротовка — Куйбышев в зоне ответственности Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Плановые работы выполнялись на территории Волжского района Самарской области с апреля 2020 года в соответствии c программой комплексной реконструкции площадки "Самара". Оборудование позволит проводить своевременную диагностику и мониторинг технического состояния нефтепроводов. Камеры приема СОД служат для приема внутритрубных диагностических приборов, а также средств очистки (скребков) и герметизаторов после завершения плановых работ на линейной части.

Отработавшие нормативный срок камеры приема СОД демонтированы. Выполнен монтаж новых камер, запорной арматуры, технологических трубопроводов и оборудования системы телемеханизации. Установлены кабельные эстакады, прожекторные мачты и молниеотводы. Новое оборудование российского производства отвечает нормативным требованиям в области промышленной безопасности. В настоящее время новое оборудование функционирует в штатном режиме.

До конца года АО "Транснефть - Приволга" планирует заменить еще восемь камер приема и запуска средств очисти и диагностики: на магистральных нефтепроводах Куйбышев — Лисичанск и Бавлы — Куйбышев (по две камеры СОД), Кротовка — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань, Покровка — Кротовка, Красноармейск — Саратовский НПЗ.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1