АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию две камеры приема средств очистки и диагностики (СОД) на магистральных нефтепроводах (МН) Муханово — Куйбышев и Кротовка — Куйбышев в зоне ответственности Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Плановые работы выполнялись на территории Волжского района Самарской области с апреля 2020 года в соответствии c программой комплексной реконструкции площадки "Самара". Оборудование позволит проводить своевременную диагностику и мониторинг технического состояния нефтепроводов. Камеры приема СОД служат для приема внутритрубных диагностических приборов, а также средств очистки (скребков) и герметизаторов после завершения плановых работ на линейной части.

Отработавшие нормативный срок камеры приема СОД демонтированы. Выполнен монтаж новых камер, запорной арматуры, технологических трубопроводов и оборудования системы телемеханизации. Установлены кабельные эстакады, прожекторные мачты и молниеотводы. Новое оборудование российского производства отвечает нормативным требованиям в области промышленной безопасности. В настоящее время новое оборудование функционирует в штатном режиме.

До конца года АО "Транснефть - Приволга" планирует заменить еще восемь камер приема и запуска средств очисти и диагностики: на магистральных нефтепроводах Куйбышев — Лисичанск и Бавлы — Куйбышев (по две камеры СОД), Кротовка — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань, Покровка — Кротовка, Красноармейск — Саратовский НПЗ.